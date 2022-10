Quais são as chances de assistirmos a um novo 7×1 este ano? Considerando o histórico de jogos da Copa do Mundo, a probabilidade é de uma em 300. Dos 900 jogos que já rolaram na história da Copa, três tiveram esse placar. E o Brasil participou de dois deles: além da lendária derrota contra a Alemanha, o Brasil lançou sete gols contra um da Suécia em 1950. O único 7 a 1 que não envolveu o Brasil, aliás, aconteceu em 1934: Itália 7×1 EUA.

O 7×1 é tão comum quanto o 4×3 e o 8×3, que também só aconteceram três vezes desde a primeira Copa do Mundo, em 1930. O prêmio de maior vexame fica para El Salvador, que marcou um gol contra dez da Hungria em 1982. Esse placar violento só rolou uma vez, assim como o 5×3 (Itália vs França), 6×5 (Brasil vs Polônia), 7×2 (Alemanha vs Turquia), 7×3 (França vs Paraguai), 7×5 (Áustria vs Suíça) e 8×3 (Hungria vs Alemanha).

Agora, se você está pensando em apostar em algum bolão da Copa este ano, melhor jogar seguro: os placares mais comuns da história são o 1×0, 2×1, 2×0 e o 1×1. Abaixo, confira os placares mais comuns e raros da história da Copa do Mundo – e veja quais países marcaram mais gols.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Agradecimento Lucas Sepeda, cientista de dados.