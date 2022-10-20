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História

Os placares mais comuns da Copa do Mundo, desde a primeira edição

Está pensando em participar do bolão este ano? Veja quais são os placares mais frequentes – e mais raros – em jogos da Copa

Por Maria Clara Rossini 20 out 2022, 12h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Jogadores vendo a bola afundar a rede brasileira em mais um gol da Alemanha, um dos 7-1, na Copa do Mundo de 2014.
 (Robert Cianflone/Getty Images)
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Os placares mais comuns da Copa do Mundo, desde a primeira edição Priorizar nos meus resultados Google

Quais são as chances de assistirmos a um novo 7×1 este ano? Considerando o histórico de jogos da Copa do Mundo, a probabilidade é de uma em 300. Dos 900 jogos que já rolaram na história da Copa, três tiveram esse placar. E o Brasil participou de dois deles: além da lendária derrota contra a Alemanha, o Brasil lançou sete gols contra um da Suécia em 1950. O único 7 a 1 que não envolveu o Brasil, aliás, aconteceu em 1934: Itália 7×1 EUA.

O 7×1 é tão comum quanto o 4×3 e o 8×3, que também só aconteceram três vezes desde a primeira Copa do Mundo, em 1930. O prêmio de maior vexame fica para El Salvador, que marcou um gol contra dez da Hungria em 1982. Esse placar violento só rolou uma vez, assim como o 5×3 (Itália vs França), 6×5 (Brasil vs Polônia), 7×2 (Alemanha vs Turquia), 7×3 (França vs Paraguai), 7×5 (Áustria vs Suíça) e 8×3 (Hungria vs Alemanha).

Agora, se você está pensando em apostar em algum bolão da Copa este ano, melhor jogar seguro: os placares mais comuns da história são o 1×0, 2×1, 2×0 e o 1×1. Abaixo, confira os placares mais comuns e raros da história da Copa do Mundo – e veja quais países marcaram mais gols.

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Gráfico mostrando os resultados mais recorrentes nas Copas.
(Carlos Eduardo Hara/Maria Clara Rossini/Superinteressante)
Gráfico mostrando os países que mais marcaram gols.
(Carlos Eduardo Hara/Maria Clara Rossini/Superinteressante)
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Agradecimento Lucas Sepeda, cientista de dados.

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Copa do mundo
Futebol
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