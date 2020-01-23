Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
História

Ouça a voz de um sacerdote do Egito Antigo – reproduzida graças à impressão 3D

Esqueça filmes como "A Múmia" ou "X-Men: Apocalipse". O áudio é fruto de uma pesquisa do Reino Unido, com um dos exemplares mais bem preservados do país.

Por Carolina Fioratti 23 jan 2020, 17h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_mumia
 (Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries/Reprodução)
Continua após publicidade
Ouça a voz de um sacerdote do Egito Antigo – reproduzida graças à impressão 3D Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa, divulgada em janeiro de 2020, possibilitou a reprodução de voz da múmia Nesyamun, que morreu há três mil anos. Ela está localizada no Leeds City Museum e é considerada uma das mais bem preservadas do Reino Unido.

O som obtido é algo entre as vogais das palavras inglesas “bad” e “bed” 一 “mal” e “cama”, em tradução. Ao ouvir, é bem provável que você escute algo próximo ao som de ovelhas – ou de um gemido. Confira no vídeo abaixo, divulgado pelo jornal The Guardian.

Continua após a publicidade

Para obter o áudio, pesquisadores da Royal Holloway, da Universidade de Londres, levaram a múmia à enfermaria geral do Leeds, onde fizeram tomografias computadorizadas. Com isso, ele puderam reconstruir, por meio de impressão 3D, o trato vocal da múmia. Pois é: as cavidades laríngea, faríngea, oral e nasal foram recriadas digitalmente e, depois, impressas:

SI_mumia_1
Imagem sem texto alternativo (Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries/Reprodução)
Continua após a publicidade

A boa preservação da múmia facilitou o trabalho dos pesquisadores, mas nem todas as partes de Nesyamun estavam em perfeitas condições. Sua língua, por exemplo, perdeu parte do volume muscular devido aos anos passados. O palato mole (tecido da parte de trás do céu da boca) não foi encontrado, e acredita-se que ele tenha sido retirado durante o próprio processo de mumificação.

Siga

Para tornar o fato possível, os pesquisadores desenvolveram uma laringe eletrônica capaz de gerar o som. A reprodução leva em consideração a posição da múmia no sarcófago 一 reclinada e com a cabeça para trás 一, e não a articulação que o homem utilizava em seu dia a dia. Esses pequenos detalhes podem comprometer a precisão da voz, mas alterando o trato vocal, outros sons podem ser obtidos no futuro.

Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade

Quem foi Nesyamun?

Essa não foi a primeira pesquisa feita com Nesyamun. Em 1824, a múmia já havia sido retirada de seu sono profundo. Na época, constataram que o homem morreu por volta dos 50 anos em razão de uma reação alérgica, ocasionada por uma picada na língua.

Nesyamun foi um sacerdote (ministro religioso) e escriba, responsável por ler e interpretar leis. Ele viveu em Tebas, cidade do Antigo Egito, durante o reinado do faraó Ramsés XI, no início do século 11 a.C. 

Continua após a publicidade

Os egípcios acreditavam em vida após a morte. Para eles, havia uma espécie de provação ao morrer, em que precisariam recitar uma confissão aos deuses. “Somente se os deuses concordassem, a alma falecida passaria para a eternidade”, explica o professor Joann Fletcher, do departamento de arqueologia da Universidade de York, em entrevista ao The Guardian. “Se falhassem no teste, teriam uma segunda morte – permanente.”

Nesse casp, Nesyamun teve sorte: ao lado de seu nome no sarcófago, encontram-se as inscrições “verdadeiro de voz”, valor atribuído aos que passaram no teste. Ele era um padre waab, o que significava possuir certo nível de purificação e algumas vantagens religiosas. 

Mas o que sacerdote nenhum poderia imaginava era que, três mil anos depois, um deles voltaria a falar na terra dos vivos – uma contribuição póstuma importante para o resgate da História. 

Publicidade
TAGS:
Egito
egito antigo
MUMIFICAÇÃO
museu
pesquisa
Sacerdote
voz
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).