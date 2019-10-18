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História

Ponte que da Vinci projetou há 500 anos seria funcional

Encomendada por um sultão otomano, estrutura era 10 vezes maior que qualquer outra construída na época – além de mais resistente a terremotos.

Por Guilherme Eler 18 out 2019, 15h52 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Gretchen Ertl/Reprodução)
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Leonardo da Vinci era conhecido por sua inventividade, mas não tanto por concluir projetos como já contamos aqui na SUPER. Muitos dos esquemas de criações que o italiano esboçou jamais deixaram o papel, ou eram apenas introdutórios desenhos que, se tivessem de servir como base para invenções, provavelmente precisariam ser melhor detalhados para guiar quem fosse colocar a mão na massa.

Entre máquinas voadoras, estátuas, canhões, paraquedas e trajes de mergulho, outra peça de engenharia curiosa atribuída ao autor é um projeto de ponte. Acredita-se que da Vinci a propôs após o sultão Bajazeto II, líder otomano, solicitar uma ideia de construção que ligasse a capital Constantinopla a Gálata, centro financeiro do império. Após passar séculos anônimo, o rascunho foi encontrado em 1952.

Seria, à época, a maior ponte do mundo. O projeto era ambicioso e, no papel, designado a ter 280 metros de extensão 10 vezes mais do que estruturas do tipo costumavam ter no início século 16 –, passando sobre um estuário de rio chamado Corno de Ouro. E o interessante é que, caso tivesse sido posto em prática, poderia ter sido um sucesso.

Foi o que descobriram pesquisadores do MIT. Sua ideia era, baseando-se nas anotações de da Vinci em 1502, tentar fazer um protótipo de ponte funcional.

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O grupo levou em conta na análise não somente os rascunhos do inventor renascentista, mas também os materiais e métodos de construção usados na época e as condições geológicas da região que receberia a tal ponte. O resultado foi um modelo feito com 126 peças em uma impressora 3D, e em escala 1 para 500 1 centímetro da maquete representam 500 na vida real, o que faz o protótipo ter cerca de 80 centímetros.

Suportes de pontes construídas na época de Leonardo da Vinci costumavam adotar o formato de semicírculo. Por causa disso, uma ponte tão grande precisaria, em teoria, de pelo menos 10 pilares.

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Não na cabeça do gênio italiano. Seu conceito de ponte era bem diferente, um tipo de arco único (como uma tiara) que seria alto o suficiente para que um barco passasse por baixo sem grandes percalços.

Além disso, o design em formato de “X” alongado de da Vinci reforçava as laterais da estrutura. Aumentando o apoio, tinha-se um antídoto para um problema comum da época: há relatos de várias pontes que colapsavam nesses mesmos pontos, fruto da falta de equilíbrio – e do elevado número de terremotos que acometiam a região.

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Como destaca a revista do Museu Smithsonian, é pouco provável que o mesmo modelo de construção seja repetido em uma obra real de engenharia. O motivo principal é que arranjar um material resistente o suficiente para construir a ponte bloco por bloco, como emularam os pesquisadores no MIT, seria um tanto custoso. O curioso é que uma reinterpretação projeto feito por da Vinci em 1502 já existe: uma ponte para pedestres inaugurada na Noruega em 2001 com o nome “da Vinci”, como não poderia deixar de ser. Ao invés de pequenos blocos de pedra, no entanto, ela é feita de madeira e aço.

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“Este é um conceito de engenharia muito sólido. Foi bastante bem pensado”, conta Karli Bast, engenheira recém-formada no MIT que participou da criação do protótipo, em um comunicado.

Depois de ter se provado funcional, a dúvida principal em relação à ponte de Da Vinci se tornou outra. “Será que esse esboço foi feito à mão livre em algo de 50 segundos, ou exigiu que ele realmente sentasse e pensasse sobre isso com calma? É difícil de saber”, pontua.

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Dada a eficácia do design e a importância de quem encomendou o projeto, no entanto, a melhor hipótese é de que Leonardo de fato o tenha planejado. “Ele sabia como o mundo físico funcionava”, completa Bast. Disso, não resta dúvidas.

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