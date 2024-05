Abril libera acesso a todos os seus conteúdos por causa das enchentes no RS

As chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul já deixaram 83 mortos, 111 desaparecidos e 130 mil desalojados. Dos 497 municípios do estado, 332 foram atingidos de alguma forma.

As enchentes, evidentemente, inviabilizam a entrega das revistas da Editora Abril às bancas de jornal e às casas dos assinantes gaúchos – um problema logístico que impede a informação de circular justamente quando ela é mais necessária.

Por isso, tomamos a decisão de liberar o acesso aos sites de todos títulos da Abril ao longo dos próximos dias: Veja, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você S/A, Você RH, Veja Rio, Veja SP, Veja Saúde, Viagem e Turismo, Capricho, Guia do Estudante, Bebê.com, Boa Forma, Casacor, Bravo! e Elástica.

Os aplicativos das revistas Veja, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você S/A e Você RH também estão liberados. É possível baixá-los nas app stores de aparelhos iOS ou Android.

A Super reforça que todas as agências dos Correios nos estados de São Paulo e Paraná se organizaram para receber doações, bem como uma série de empresas públicas e privadas, ONGs e outros entes públicos e privados Brasil afora. Duas prioridades são água potável (o fornecimento está interrompido em vários locais) e itens de higiene pessoal (de preferência que possam ser utilizados sem água).

Na hora de doar roupas, lembre-se de separá-las por gênero e, se possível, incluir roupas íntimas novas, já que as usadas precisariam passar por um processo de lavagem industrial caro para serem reaproveitadas de maneira higiênica.