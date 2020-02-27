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Comportamento

Manual: como fazer (quase) tudo no micro-ondas?

Aprenda a fazer omelete, geleia, descascar tomate e até a como tirar mais suco de um limão.

Por Rafael Battaglia 27 fev 2020, 15h35
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 (melazerg/Getty Images)
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Manual: como fazer (quase) tudo no micro-ondas? Priorizar nos meus resultados Google

Doce de leite

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Ingrediente:

• 1 lata de leite condensado.

Preparo: Jogue o leite condensado em um recipiente grande e alto para evitar sujeira. Aqueça por dois minutos, retire  e misture para ficar homogêneo e cremoso. Volte a aquecer e repita o processo a cada minuto até atingir a cor desejada.

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Descascar tomate

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Ingrediente:

• 1 tomate.

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Preparo: Com uma faca, faça dois cortes na parte de baixo do tomate, formando uma cruz. Aqueça por 30 segundos. Use os cortes para tirar a pele do fruto, como se fosse uma banana.

Omelete

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Ingredientes:

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• 2 ovos.

• Leite.

• Sal e pimenta a gosto.

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Preparo: Bata os ovos em uma caneca. Ponha sal, pimenta e um fio de leite. Misture recheios à sua escolha, como cebola, queijo e ervas e aqueça no micro-ondas de dois a três minutos.

Geleia

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Ingredientes:

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• Frutas vermelhas.

• Meia xícara de açúcar.

• 1 colher de sopa de suco de limão.

Preparo: Amasse bem as frutas. Despeje-as em um pote e acrescente o açúcar e o suco de limão. Misture e leve ao micro-ondas por 10 minutos.

Para saber mais

Outros truques espertos

Mais suculento

Coloque limão (ou outra fruta cítrica) de 15 a 30 segundos no micro antes de espremê-las para obter mais suco.

Sujou?

Coloque o pote sujo com ½ xícara de água, suco e o bagaço de um limão  por 3 minutos no micro. Espere mais 5 minutos e retire o pote. A sujeira sai fácil.

Legumes quentinhos

Para cozinhá-los, pesquise o tempo e a quantidade de água necessários para cada um. Para o brócolis, basta meia xícara de água e três minutos no micro.

Ervas secas

Coloque as folhas (manjericão, orégano, etc.) em um prato com papel embaixo e em cima delas. Aqueça por 2 minutos e meio, parando a cada 30s para conferir.

Fonte: sites Real Simple, BBC, HuffPost e canais Blossom, Tasty, Panelaterapia e Cozinha do Bom Gosto.

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TAGS:
CHEF DE COZINHA
comida
cozinha
FORNO DE MICROONDAS
frutas
Gastronomia
HACK
legume
limão
micro-ondas
truques
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