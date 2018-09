Como funciona uma redação de jornal?

1. Pauta do dia

Logo cedo, o chefe de reportagem (também chamado de pauteiro) define quais são os assuntos da edição. Para isso, baseia-se em dicas deixadas pelo editor na noite anterior e nas notícias veiculadas na manhã. Depois, distribui essas pautas entre os repórteres. Outro “pitaco” no look da página vem do departamento comercial, que indica previamente os espaços reservados para os anúncios.

2. Apuração

Se a notícia for “quente” (ou seja, estiver rolando naquele momento), o repórter sai às ruas para buscar detalhes – muitas vezes, acompanhado de um fotógrafo. Mas a apuração também pode rolar por computador ou telefone. De posse de todas as informações, ele redige a material.

3. Edição

O texto passa para o editor assistente (ou redator), para o subeditor (se houver) e para o editor. Eles definem se a matéria está clara e com todos os dados necessários. O editor é o líder do caderno (as seções do jornal) e dá a palavra final na diagramação da página.

4. Chefões

Alguns profissionais não interferem direto na realização da notícia, mas coordenam o jornal (ou alguns cadernos) como um todo. O editor executivo supervisiona os editores e participa de decisões administrativas e o editor-chefe ajuda, por exemplo, a definir o estilo e a direção da apuração das matérias.

5. Desenhando páginas

Os diagramadores também participam da reunião com o chefe de reportagem no início do dia. Enquanto o repórter apura a matéria, ele já começa a definir o visual dela na página. Para isso, é orientado pelo diretor de arte e pelo editor de texto, que ajuda a estabelecer as notícias mais importantes. O subeditor joga em todas as pontas: pode substituir o editor ou o chefe de reportagem, caso estejam ausentes. Durante a manhã, o mesão serve para a reunião entre um dos diretores executivos e os pauteiros de cada caderno.

6. Núcleo de foto

O núcleo de fotografia costuma ficar separado e possui cargos parecidos com os da área de texto: o chefe de reportagem distribui as matérias entre os fotógrafos disponíveis e o editor supervisiona todos os profissionais e seleciona as melhores imagens. Todas as imagens são arquivadas e podem ser reutilizadas futuramente. Assim, nem sempre é necessário pautar fotos novas.

7. Primeira página

No fim do dia, a equipe se reúne no mesão para definir a primeira página. Diretores executivos selecionam as melhores matérias, editores escrevem as manchetes, o editor de fotografia escolhe as melhores fotos e um diagramador desenha a página, orientado pelo diretor de arte.

8. Big boss

A figura hierárquica mais elevada costuma ser o diretor de redação. Além de observar o trabalho diário da redação, ele deve se preocupar com questões administrativas. Por exemplo: fica de olho nos concorrentes, nos anunciantes e nos novos talentos no mercado.