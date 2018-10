É verdade que a hiena come cocô?

Por mais nojento e inacreditável que pareça, a resposta é sim. As hienas são adeptas da coprofagia (hábito de se alimentar de fezes) e, aqui e ali, comem excrementos de alguns herbívoros, como gnus e antílopes. “Ainda não está claro por que elas fazem isso. Uma hipótese é que as fezes são ricas em minerais, nutriente importante na dieta dos carnívoros, e outra é que o excremento ajuda na digestão do animal. Há ainda a possibilidade de que elas só se alimentem de cocô em situações de emergência, quando não conseguem encontrar outra coisa para comer”, diz o biólogo alemão Heribert Hofer, especialista em hienas da União Internacional para a Conservação da Natureza. A dieta principal das hienas, no entanto, é composta de outras porcarias, como cadáveres de animais e restos de comida. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, esses bichos desengonçados também caçam animais vivos, principalmente filhotes de gazelas, de zebras e de gnus. Donas de poderosas mandíbulas e de um estômago altamente eficaz, elas conseguem triturar e digerir os ossos de suas vítimas. É por isso que o cocô do animal é bicolor: branco (formado por restos de ossos devorados) e marrom (concentrando os demais detritos).