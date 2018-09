Por dentro da TARDIS de Doctor Who

A cabine

– Existem vários tipos de TARDIS. A do Doctor é um modelo Tipo 40, conhecido por ter alguns defeitos operacionais

– TARDIS são criaturas vivas, com consciência e personalidade. Elas não são construídas, e sim crescem

– O circuito camaleão permite que a TARDIS se disfarce de qualquer coisa – como está quebrado, ela tem sempre a aparência de uma cabine policial dos anos 1960

– A nave é rodeada por uma bolha respirável, permitindo que suas portas sejam abertas no espaço

– O material é extremamente resistente. Aguenta tiros, lasers, fogo, eletricidade e outras ameaças

– O sistema é capaz de projetar, do lado de fora, uma interface holográfica no formato de uma pessoa

Os controles

1) Rotor temporal – Gira para travar as coordenadas no sistema de navegação

2) Sala do console – É o ambiente principal e de onde a Tardis é pilotada. Ao longo da vida dos 13 doutores, o design mudou algumas vezes. Mas a Tardis possui cópias arquivadas de todas as salas – tanto antigas quanto futuras

3) O Coração da Tardis – É a alma da nave. Feita de pura energia, é responsável por manter os ocupantes na mesma linha temporal que o ambiente exterior na hora em que a Tardis se materializa. Se um humano olhar diretamente para o Coração da Tardis, irá ganhar os poderes de um deus – e depois irá morrer, incapaz de suportar a energia

4) O Olho da Harmonia – Uma estrela em explosão, prestes a se tornar um buraco negro, retirada de sua órbita e colocada num estado de estase permanente. É a fonte de energia da Tardis

Algumas salas da TARDIS

Usando tecnologia dos Senhores do Tempo, a TARDIS é gigantesca por dentro – “infinita”, segundo o 11º Doctor. Ninguém sabe quantas salas existem e quão longe vão os corredores

O console

Console

1) Painel de navegação – processa e mostra informações, as quais podem ser repassadas para os monitores acima do console

2) Painel de controle auxiliar – ativa sistemas secundários e de backup

3) Painel temporal – ajusta manualmente as coordenadas de tempo, permitindo que erros de sistema sejam corrigidos pelo Doctor

4) Painel de comunicação – serve para enviar e receber informações e coordenadas de todas as partes da TARDIS

5) Painel de controle – comanda os motores e permite ao Doctor manobrar a TARDIS manualmente pelo tempo e espaço

6) Painel mental – este novo controle, com cavidades no lugar de botões, permite que o Doctor interaja diretamente com a mente da TARDIS

FONTES Livro Doctor Who The Visual Dictionary, revista Doctor Who Adventures #303 e site tardisbuilders.com