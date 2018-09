Por que personagens de animação têm quatro dedos?

Mickey

Pergunta do leitor – Bernardo Hein Motter, Soledade, RS

Porque é mais fácil animar quatro dedos do que cinco. As mãos ficam menores e o movimento mais claro e prático, principalmente para quem precisa desenhar o mesmo personagem várias vezes. Atualmente, a prática tem caído e muitos animadores usam cinco dedos com frequência, principalmente para personagens humanos. Mas, no começo do século passado, essa indústria não dispunha de muita grana e qualquer medida que diminuísse o tempo gasto desenhando era bem-vinda. Entre os nascidos com quatro dedos estão Oswald the Lucky Rabbit, primeiro personagem criado por Walt Disney, em 1927, Mickey Mouse (1928), Os Flintstones (1960), Os Simpsons (1989), o pessoal de Family Guy (1999) e Jake e Finn, de Hora de Aventura (2010). Já Dragon Ball (1986), os humanos de Coragem, o Cão Covarde (1995), Shrek (2000) e Os Incríveis (2004) são exemplos de animações com personagens de cinco dedos.

