Pulp: a inspiração para os quadrinhos

Antes das novelas de rádio, das séries de TV e até mesmo das histórias em quadrinhos, uma das principais fontes de entretenimento para as pessoas comuns eram as revistas pulp. O nome foi inspirado na polpa de celulose e fazia referência à qualidade do papel utilizado – o objetivo era baratear os custos ao máximo.

Surgidas no final do século 19, as histórias pulp alcançaram o auge nos Estados Unidos durante a Grande Depressão econômica da década de 1930. Publicadas em fascículos, as histórias dos gêneros de fantasia, aventura, ficção científica, policial, faroeste ou terror alcançaram um sucesso tão grande que algumas das publicações mais famosas chegavam a imprimir 1 milhão de cópias por edição.

Cada volume tinha por volta de 18 centímetros de largura, 25 centímetros de comprimento, e em torno de 120 páginas. O impacto das publicações foi tão grande que inspirou outras revistas populares, desde a revista Reader’s Digest, conhecida no Brasil como Seleções, até as mais antigas histórias em quadrinhos, cujas editoras, em geral, tiveram seu início com a publicação de histórias pulp.

Na década de 1950, quando outras mídias passaram a disputar a atenção do público e o formato começava a se esgotar, escritores de pulp famosos migraram para a TV, escrevendo roteiros. Alguns personagens populares dessas publicações também acabaram fazendo sucesso em outras mídias.

Com seu formato amigável a todos e a criatividade fantasiosa que conquistava toda a família, as histórias pulp inspiraram diretamente Mundo Estranho, nova animação da Walt Disney Animation Studios. Don Hall, o diretor, já confirmou que o longa de animação homenageia o antigo estilo literário. “Adorava ler as velhas edições pulp na infância”, ele chegou a declarar. “Elas eram grandes aventuras nas quais um grupo de exploradores poderia descobrir um mundo escondido ou criaturas antigas. Foram uma grande inspiração para Mundo Estranho.”

Veja a seguir as cinco revistas pulp que marcaram época.

John Carter

(1912)

Veterano da Guerra Civil Americana, John Carter é levado para Marte, onde se apaixona pela princesa Dejah Thoris em meio a conflitos com extraterrestres. As histórias começaram a ser escritas por Edgar Rice Burroughs, o mesmo criador de Tarzan, em 1912, e continuaram ininterruptas até 1948.

O Sombra

(1931)

Um dos personagens mais populares criados em pulp, o Sombra nasceu nas histórias do rádio em 1930, sendo levado para a literatura apenas no ano seguinte. O vigilante noturno luta contra espiões, cientistas loucos e todos os tipos de criminosos, tendo sido uma das maiores inspirações para a criação do Batman.

Conan, o Bárbaro

(1932)

Conan é a maior criação de Robert E. Howard, um dos mais consagrados autores pulp. Ambientada na terra mística de Ciméria, a história acompanha a jornada de um bárbaro desde sua juventude até tornar-se rei. Desde 2019, a Marvel publica suas histórias em quadrinhos.

Domino Lady

(1936)

A heroína mascarada Domino Lady foi uma das primeiras protagonistas femininas das histórias pulp. Ela é a socialite Ellen Patrick, que patrulha as ruas durante a noite como forma de vingar seu pai, morto por criminosos. Uma curiosidade: as histórias originais sempre terminam com Domino Lady doando para a caridade o dinheiro recuperado dos vilões.

Ka-Zar

(1936)

Antes da Marvel publicar histórias em quadrinhos, o negócio da editora também era o pulp. Em Ka-Zar, o avião do americano David Rand cai nas selvas do Congo quando ele ainda é uma criança. Crescendo entre os animais da selva, ele se torna o herói Ka-Zar.

