Você está convidado para uma aventura

O novo filme de animação da Walt Disney Animation Studios das férias de verão, Mundo Estranho, estreia em 24 de novembro nos cinemas de todo Brasil e promete levar os espectadores para um mundo jamais visto. Do mesmo estúdio de Frozen e Encanto, Mundo Estranho vai te apresentar uma aventura de tirar o fôlego protagonizada por uma família muito especial.

Filho de um lendário explorador, Searcher Clade vive com sua família nas terras de Avalonia. Fazendeiro renomado, ele foi o responsável por descobrir uma maneira de criar energia elétrica a partir de compostos vegetais. Ao ser informado pela presidente de Avalonia, Callisto Mal, que a principal planta desse composto está sofrendo ameaças, ele e sua família constatam que a única maneira de reverter este cenário é embarcando em uma jornada a um local até então desconhecido, cheio de criaturas e paisagens fantásticas.

Junto de seu filho, Ethan, da esposa, Meridian e do cachorro, Legend, ele terá pela frente uma jornada cheia de novos amigos e até reencontros! Esse é o ponto de partida de Mundo Estranho. Durante a aventura, a família contará com a ajuda de Callisto Mal, que assume o papel de capitã da nave e será responsável por levar a tripulação ao Mundo Estranho.

Mas a maior surpresa deles é o reencontro entre Searcher e seu pai, Jaeger Clade, que desapareceu há 25 anos em uma aventura durante uma de suas explorações.

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Com muita ação e diversão, o Mundo Estranho da Disney é desconhecido e traiçoeiro, um lugar onde nada é o que parece. Lá, as montanhas têm vida e a água dissolve a carne dos ossos. Além disso, criaturas gelatinosas poderão ser vistas, assim como o Splat, um ser simpático, inusitado e muito divertido.

O filme retoma a parceria dos ganhadores do Oscar, o diretor Don Hall e o produtor Roy Conli, o mesmo de Operação Big Hero e Enrolados. Além disso, junto com a equipe, está o codiretor e roteirista Qui Nguyen, que trabalhou em Raya e o Último Dragão.

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Inspirado na obra de Júlio Verne e nas antigas revistas pulp, Mundo Estranho é uma aventura com humor e ação que vai encantar não só os fãs de animação, mas todos aqueles que se interessam por cultura pop.

Confira o trailer do filme:

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