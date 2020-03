Podcast Dossiê #9: Filmes que fazem bem aos neurônios

Sabe quando você vê um filme muito inteligente, e fica horas e horas pensando sobre ele depois de assistir? Fica quebrando a cabeça para tentar decifrar algum enigma (como o significado do monolito, no filme “2001”), entender alguma passagem muito complicada (como as viagens no espaço-tempo do filme “Interestelar”) ou simplesmente intrigado com a mensagem do filme – como em “O Clube da Luta”, “Her” e “Laranja Mecânica”? Nós também. Por isso, convidamos o jornalista Alexandre Carvalho, especialista em cinema e autor do Dossiê Super “Os 50 filmes mais inteligentes da história”, para um bate-papo sobre esses e outros filmes que se tornaram famosos pela inteligência.