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Podcast Terapia #3: Depressão

Todo mundo pode, um dia, vir a ter depressão. O que realmente ajuda na hora de lidar com uma doença tão dolorosa? Entenda neste episódio do podcast Terapia.

Por SUPER 5 nov 2019, 16h12 | Atualizado em 9 ago 2022, 14h34
 (Juliana Krauss/Superinteressante)
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Podcast Terapia #3: Depressão Priorizar nos meus resultados Google

Você acorda, mas não desperta. Quando vê, passou o sábado e o domingo quase sem sair da cama. Você não tem mais combustível para cuidar da casa, das contas, do trabalho. Chega uma hora em que até a ideia de tomar banho parece tortura. Sair de casa, então, esquece. Esse é um quadro típico de depressão, mas não é o único. Mesmo quem está tocando a vida normalmente pode estar passando por isso. 

No terceiro episódio do podcast Terapia, você vai entender:

-A diferença entre depressão e tristeza;

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-As depressões primárias, revativas e secundárias;
-A relação entre depressão e apetite (tanto alimentar quanto sexual);
-A importância do sono na saúde mental;
-Como as comorbidades (problemas neurológicos, de tireoide, e até apneia do sono) influenciam os quadros psiquiátricos;

Siga
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-Como identificar uma depressão “discreta”;
-A distorção nas percepções do passado e do futuro no quadro depressivo;
-Serotonina, dopamina e noradrenalina e a função dessas substâncias no cérebro;
-Como age um antidepressivo – e o que influencia (e dificulta) o funcionamento do remédio;

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-A diferença entre antidepressivo e ansiolítico;
-A influência de dosagem, metabolismo e efeitos colaterais no tratamento com antidepressivos;
-Os tratamentos “naturais” versus tratamentos “químicos”;
-Quando o medicamento é necessário? E quando o psiquiatra considera que pode parar o tratamento?

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-E, finalmente, a vida após a depressão.

Participam do debate o médico psiquiatra Alexandre Valverde, o diretor de redação da Superinteressante Alexandre Versignassi, e Ana Carolina Leonardi, editora da revista.

Conteúdos mencionados neste podcast:

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+Mapeamento do DNA: a nova arma contra a depressão
+Ficar bem com menos de 8 horas de sono é mito, diz estudo
+Dá para dormir pouco e acordar bem? Tendo estes 3 genes, dá

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TAGS:
antidepressivos
Depressão
Podcast Terapia
psicoterapia
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