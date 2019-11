Terapia #3: Depressão

Você acorda, mas não desperta. Quando vê, passou o sábado e o domingo quase sem sair da cama. Você não tem mais combustível para cuidar da casa, das contas, do trabalho. Chega uma hora em que até a ideia de tomar banho parece tortura. Sair de casa, então, esquece. Esse é um quadro típico de depressão, mas não é o único. Mesmo quem está tocando a vida normalmente pode estar passando por isso.

No terceiro episódio do podcast Terapia, você vai entender:

-A diferença entre depressão e tristeza;

-As depressões primárias, revativas e secundárias;

-A relação entre depressão e apetite (tanto alimentar quanto sexual);

-A importância do sono na saúde mental;

-Como as comorbidades (problemas neurológicos, de tireoide, e até apneia do sono) influenciam os quadros psiquiátricos;

-Como identificar uma depressão “discreta”;

-A distorção nas percepções do passado e do futuro no quadro depressivo;

-Serotonina, dopamina e noradrenalina e a função dessas substâncias no cérebro;

-Como age um antidepressivo – e o que influencia (e dificulta) o funcionamento do remédio;

-A diferença entre antidepressivo e ansiolítico;

-A influência de dosagem, metabolismo e efeitos colaterais no tratamento com antidepressivos;

-Os tratamentos “naturais” versus tratamentos “químicos”;

-Quando o medicamento é necessário? E quando o psiquiatra considera que pode parar o tratamento?

-E, finalmente, a vida após a depressão.

Participam do debate o médico psiquiatra Alexandre Valverde, o diretor de redação da Superinteressante Alexandre Versignassi, e Ana Carolina Leonardi, editora da revista.

Conteúdos mencionados neste podcast:

+Mapeamento do DNA: a nova arma contra a depressão

+Ficar bem com menos de 8 horas de sono é mito, diz estudo

+Dá para dormir pouco e acordar bem? Tendo estes 3 genes, dá