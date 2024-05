3 notícias sobre: IA na medicina

Algoritmo cria novos tipos de anticorpos

Cientistas da Universidade de Washington criaram (1) uma IA capaz de desenhar anticorpos com o formato exato para neutralizar determinados patógenos, como o vírus da gripe. O software é similar à IAs geradoras de imagem, como o DALL-E e o Midjourney. O porém é que ele é altamente ineficiente: apenas 1 em cada 100 anticorpos gerados tinha o formato correto.

DrugGPT ajuda médicos a prescrever remédios

A ferramenta, desenvolvida pela Universidade de Oxford, poderá ser usada em consultórios: o médico digita os sintomas do paciente e o bot responde com uma lista de medicamentos recomendados, os possíveis efeitos colaterais e uma explicação sobre a escolha. Uma análise da Universidade de Manchester estimou (2) que os médicos ingleses cometam 237 milhões de erros em receitas por ano.

Bots podem gerar desinformação, mostra estudo

Os algoritmos GPT-4 (do ChatGPT), PaLM 2 (do Google), Llama (da Meta) e Claude foram avaliados por cientistas australianos, que fizeram a eles perguntas sobre temas de saúde (3). Tirando o Claude (da empresa Anthropic AI), todos os robôs se saíram mal: é possível induzi-los a dizer coisas absurdas, como que vacinas causam autismo ou uma “dieta alcalina” pode curar câncer.

Fontes 1. “Atomically accurate de novo design of single-domain antibodies”. N Bennett e outros, 2024. 2. “Economic analysis of the prevalence and clinical and economic burden of medication error in England”. R Elliott e outros, 2020. 3. “Current safeguards, risk mitigation, and transparency measures of large language models against the generation of health disinformation: repeated cross sectional analysis”. B Menz e outros, 2024.