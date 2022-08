3 notícias sobre: infecções raras

China reporta caso de peste bubônica

A doença foi detectada em Ningxia, no noroeste do país. A idade, o sexo e as condições do paciente não foram divulgadas. Em abril, as autoridades chinesas já haviam encontrado um rato infectado com a bactéria Y. pestis, causadora da doença (a Peste Negra, que matou 25% da população europeia na Idade Média). Ela é tratável com antibióticos, mas mesmo assim leva à morte em 10% dos casos.

Oriente Médio tem surto de febre hemorrágica

O Afeganistão registou 119 casos de febre hemorrágica da Crimeia-Congo (CCHF), em 22 províncias do país. É a segunda onda este ano: entre janeiro e maio, o Iraque havia reportado 212 casos da doença. Ela é causada pelo nairovirus, transmitido por carrapatos, e mata 9% a 50% dos infectados. Pode ser tratada com ribavirina, um remédio antiviral, mas ele precisa ser aplicado rápido.

EUA alertam sobre vírus em bebês

O governo americano divulgou um alerta sobre o parechovirus humano (PeV), que em maio começou a ser encontrado em bebês de vários estados do país. Esse vírus tem alguns subtipos. Um deles, o PeV-A3, pode causar danos neurológicos e doença respiratória severa em recém-nascidos. E é justamente ele que está sendo detectado (1). O vírus é transmitido pela respiração e pelo contato com fezes.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fonte 1. CDCHAN-00469. Centers for Disease Control, 2022.