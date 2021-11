3 notícias sobre: o microbioma

Bactérias liberam as calorias do óleo de soja

Foi o que constataram cientistas da Universidade Cornell, nos EUA, que adicionaram óleo de soja à dieta de dois grupos de ratos: um normal e outro “esterilizado”, sem bactérias no sistema digestivo. Ao final do teste (1), os animais que tinham bactérias engordaram mais – porque elas metabolizam o óleo, tornando-o mais calórico.

Micróbios acumulam doses de remédiosdios

Pesquisadores do laboratório europeu EMBL testaram 15 medicamentos com 25 espécies de bactéria que vivem no intestino humano – e descobriram que, em mais da metade dos casos, os micróbios absorviam e retinham as moléculas das drogas (2). Isso é um problema, pois pode reduzir a eficácia dos medicamentos em humanos.

Antibióticos inibem crescimento muscular

Ratos que tomaram antibióticos, e por isso têm menos bactérias no sistema digestivo, não conseguem ganhar massa muscular após fazer exercício. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade do Kentucky, nos EUA, em que dois grupos de cobaias correram mais de 100 km ao longo de dez semanas (3).

Fontes (1) The microbiome affects liver sphingolipids and plasma fatty acids in a murine model of the Western diet based on soybean oil. S Di Rienzi e outros, 2021. (2) Bioaccumulation of therapeutic drugs by human gut bacteria. K Patil e outros, 2021. (3) Dysbiosis of the gut microbiome impairs mouse skeletal muscle adaptation to exercise. J McCarthy e outros, 2021.