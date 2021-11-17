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Saúde

3 notícias sobre: o microbioma

Os microrganismos do corpo interferem com alimentos, remédios - e até exercícios.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 nov 2021, 18h50 | Atualizado em 17 nov 2021, 18h50
Ilustração de raio-x de pessoa com pílula no intestino enquanto come batata frita.
 (Rafaela Pascotto/Superinteressante)
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Bactérias liberam as calorias do óleo de soja
Foi o que constataram cientistas da Universidade Cornell, nos EUA, que adicionaram óleo de soja à dieta de dois grupos de ratos: um normal e outro “esterilizado”, sem bactérias no sistema digestivo. Ao final do teste (1), os animais que tinham bactérias engordaram mais – porque elas metabolizam o óleo, tornando-o mais calórico.

Micróbios acumulam doses de remédiosdios
Pesquisadores do laboratório europeu EMBL testaram 15 medicamentos com 25 espécies de bactéria que vivem no intestino humano – e descobriram que, em mais da metade dos casos, os micróbios absorviam e retinham as moléculas das drogas (2). Isso é um problema, pois pode reduzir a eficácia dos medicamentos em humanos.

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Antibióticos inibem crescimento muscular
Ratos que tomaram antibióticos, e por isso têm menos bactérias no sistema digestivo, não conseguem ganhar massa muscular após fazer exercício. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade do Kentucky, nos EUA, em que dois grupos de cobaias correram mais de 100 km ao longo de dez semanas (3).

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Fontes (1) The microbiome affects liver sphingolipids and plasma fatty acids in a murine model of the Western diet based on soybean oil. S Di Rienzi e outros, 2021. (2) Bioaccumulation of therapeutic drugs by human gut bacteria. K Patil e outros, 2021. (3) Dysbiosis of the gut microbiome impairs mouse skeletal muscle adaptation to exercise. J McCarthy e outros, 2021.

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TAGS:
Bactérias
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