3 notícias sobre: probióticos

Meninos e meninas

Um experimento feito nas universidades de Bristol e Reading, no Reino Unido, tratou porcos de 28 dias com probióticos e revelou que o nível de anticorpos, células imunológicas e outros traços de resistência imune variam de acordo com o sexo. Fêmeas se revelaram mais reguladas, com uma resposta mais organizada ao tratamento (1).

Vira-casacas

Bactérias usadas em tratamentos de probióticos na UTI podem se voltar contra o paciente e causar uma infecção letal. Um paciente na UTI, se tratado com bactérias como a Lactobacillus rhamnosus, tem 120 vezes mais chances de desenvolver infecção bacterial no sangue. É tão grave que o Hospital Pediátrico de Boston, nos EUA, decidiu banir probióticos em sua UTI (2).



Vida após a morte

Tratamento com probióticos costumam se basear na ingestão de bactérias benéficas vivas, que se reproduzem no intestino e dominam rivais malignas. Mas um estudo americano revelou que nem vivas as bichinhas precisam estar. Uma dose de Lactobacillus paracasei inativadas (isto é, mortas) melhorou a inflamação dos intestinos de ratos infectados por vermes (3).

