Água com ou sem gás: o que é melhor para a sua saúde

Christian Moro e Charlotte Phelps são professores e pesquisadores da Universidade Bond, na Austrália. O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Água com gás ou sem gás? Essa é uma pergunta que você normalmente ouve em bares ou restaurantes. Você provavelmente tem uma preferência, mas será que há alguma diferença para a sua saúde escolher uma ou outra?

Se você adora a efervescência, veja aqui por que não precisa deixar de beber água com gás.

O que faz minha água gasosa?

Este artigo se concentra especificamente na comparação entre a água filtrada sem gás e a filtrada gaseificada. Água com gás, mineral, tônica e aromatizada são semelhantes, mas não são o mesmo produto.

As bolhas no líquido gaseificado são criadas pela adição de dióxido de carbono à água filtrada. Ele reage para produzir ácido carbônico, o que torna o conteúdo mais ácido (um pH de cerca de 3,5) do que a água sem gás (mais próxima do neutro, com um pH em torno de 6,5 a 8,5).

Qual bebida é mais saudável?

A água é a melhor maneira de hidratar nosso corpo. Pesquisas mostram que, quando se trata de hidratação, seja com ou sem gás, são igualmente eficazes.

Algumas pessoas acreditam que a água é mais saudável quando vem de uma garrafa lacrada. Mas, em países, como a Austrália, em que a água da torneira é monitorada com muito cuidado essa questão é inócua. Ao contrário do líquido engarrafado, ela também tem o benefício adicional do flúor, que pode ajudar a proteger as crianças pequenas contra cáries dentárias.

A água, com ou sem gás, é sempre melhor do que sucos ou bebidas aromatizadas adoçadas artificialmente.

A água com gás não é ruim para meus dentes e ossos?

Não há evidências de que ela prejudique os ossos. Embora o consumo excessivo de refrigerantes esteja associado ao aumento de fraturas, isso se deve em grande parte à associação com taxas mais altas de obesidade.

A água com gás é mais ácida do que a oponente, e a acidez pode amolecer o esmalte dos dentes. Normalmente, isso não é motivo de preocupação, a menos que seja misturada com açúcar ou frutas cítricas, que têm níveis muito mais altos de acidez e podem causar prejuízos nos dentes.

Entretanto, se você range os dentes com frequência, o amolecimento pode aumentar os danos causados. Se estiver fazendo um processo de clareamento caseiro, a água com gás pode descolorir seus dentes.

Na maioria dos outros casos, seria necessário que uma grande quantidade de água com gás passasse pelos dentes, por um longo período de tempo, para causar algum dano perceptível.

Como a água potável afeta a digestão?

Há uma concepção errônea de que beber água (de qualquer tipo) em meio a uma refeição é ruim para a digestão.

Embora, teoricamente, a água possa diluir o ácido estomacal (que decompõe os alimentos), a prática de bebê-la não parece ter nenhum efeito negativo. Seu sistema digestivo simplesmente se adapta à consistência da refeição.

Algumas pessoas acham que as bebidas gaseificadas causam algum desconforto estomacal. Isso se deve ao acúmulo de gases, que pode causar inchaço, cólicas e desconforto. Para pessoas com bexiga hiperativa, a acidez também pode agravar o sistema urinário.

É interessante notar que o “zumbido” efervescente que você sente na boca com a água com gás desaparece quanto mais você a bebe.

A água fria é mais difícil de digerir?

E quanto à temperatura?

Há, surpreendentemente, poucos estudos sobre o efeito de beber água fria em comparação com a temperatura ambiente. Algumas evidências apontam que a água mais fria (a dois graus Celsius) pode inibir as contrações gástricas e retardar a digestão. A água gelada pode contrair os vasos sanguíneos e causar câimbras.

No entanto, outras pesquisas sugerem que beber água fria pode aumentar temporariamente o metabolismo, pois o corpo precisa gastar energia para aquecê-la até a temperatura corporal. Esse efeito é mínimo e é improvável que leve a uma perda de peso significativa.

Qual água vence?

O ponto principal é que a água é essencial, nos hidrata e tem inúmeros outros benefícios para a saúde. A água, com ou sem gás, sempre será a bebida mais saudável a ser escolhida.

E se você estiver preocupado com qualquer impacto sobre o esmalte dos dentes, um truque é tomar um pouco de água sem gás após beber a água com gás. Isso ajuda a enxaguar os dentes e a fazer com que a acidez da boca volte ao normal.