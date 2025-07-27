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Ciência

Pela primeira vez, astrônomos registram nascimento de um novo sistema solar

Estudo identificou a fase mais inicial da formação de planetas ao redor de uma estrela distante

Por Bruno Carbinatto 27 jul 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Uma vista de HOPS-315, uma estrela bebê a cerca de 1.400 anos-luz da Terra, onde astrônomos observaram evidências dos estágios iniciais da formação planetária. Combinada com dados do Telescópio Espacial James Webb (JWST), esta imagem do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) mostra ventos ondulantes de monóxido de carbono (laranja) e um jato de monóxido de silício (azul) irradiando da estrela. Os dados também revelam um disco interno ao redor da estrela, onde os minerais que formam os planetas estão começando a se solidificar.
 (ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al./Reprodução)
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Um feito inédito na história da astronomia: cientistas conseguiram detectar a primeira etapa do nascimento de planetas ao redor de uma estrela. O surgimento deste novo sistema planetário extrassolar pode nos ajudar a entender como a própria Terra e nossa vizinhança cósmica surgiram, há 4,6 bilhões de anos.

A detecção dos planetas-bebês foi feita por uma equipe internacional de cientistas e descrita em um novo artigo publicado na revista Nature. Usando dados do observatório Alma, do Chile, e do telescópio espacial James Webb, os astrônomos flagraram este nascimento ao redor da estrela HOPS-315, que fica a 1.300 anos-luz de nós, na nebulosa de Órion.

“Pela primeira vez, identificamos o momento em que a formação planetária se inicia em torno de uma estrela para além do Sol”, afirma Melissa McClure, professora da Universidade de Leiden, na Holanda, e principal autora do novo estudo.

Planetas são formados ao redor de estrelas jovens, em estruturas cheias de gás e poeira conhecidas como discos de acreção ou discos protoplanetários. Nestas regiões, poeira e partículas começam a se juntar para formar os primeiros blocos de construção dos futuros planetas. Foi assim que nosso Sistema Solar nasceu.

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Astrônomos já observaram antes planetas recém-nascidos, bem jovens, ao redor de estrelas, mas é a primeira vez que eles registram os ingredientes que formam um planetesimal, os primeiros objetos sólidos que darão origem ao planeta – como se fossem “embriões” planetários.

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O que foi observado pelo telescópio, mais especificamente, foi o processo de solidificação de minerais muito quentes, especialmente o monóxido de silício (SiO), que foi encontrado tanto na forma gasosa quanto na forma sólida, formando as primeiras estruturas que, no futuro, darão origem aos planetas deste sistema solar.

Como a estrela HOPS-315 lembra o nosso Sol em sua infância, observá-lo ajudará a entender, passo a passo, como se deu a formação do nosso próprio Sistema Solar.

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Astronomia
Planetas
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