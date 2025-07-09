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Saúde

Ter um pet pode preservar funções cerebrais durante o envelhecimento

A companhia de um gato ou cachorro ajuda a retardar o declínio cognitivo, segundo estudo. Peixes e aves não produzem mesmo efeito.

Por Eduardo Lima 9 jul 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de uma coleção de retratos de gatos e cachorros com fundos coloridos.
 (Petra Richli/Getty Images)
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Os animais de estimação podem ajudar os humanos a se sentirem menos sozinhos e estressados. Os melhores amigos do homem até fazem parte de protocolos de tratamento psicológico. Agora, uma nova pesquisa verificou que seu gato ou cachorro também pode te ajudar a envelhecer melhor.

O exercício que esses pets demandam não é só levar para caminhar: o cérebro também entra na jogada. A companhia de um amigo de quatro patas foi associada a um ritmo mais lento de declínio cognitivo num estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça. O relacionamento com gatos e cachorros potencialmente ajuda a preservar funções cerebrais específicas que são afetadas pelo envelhecimento.

A pesquisa, liderada pela cientista Adriana Rostekova, encontrou benefícios cerebrais diferentes de um animal para o outro. Donos de cachorros conseguiam manter a memória mais afiada, enquanto donos de gatos tiveram um declínio mais lento na fluência verbal em comparação a quem não tinha um pet. Mas nem todo animal de estimação é um aliado da longevidade: segundo o estudo, peixes e aves não têm relação significativa com declínio cognitivo.

O estudo foi feito a partir dos dados do Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (em português, “pesquisa de saúde, envelhecimento e aposentadoria na Europa”). Esse banco de dados armazena os resultados de diversas entrevistas realizadas sobre saúde, condição socioeconômica e redes familiares de 28 países da Europa e de Israel.

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Com esse banco de dados robusto, a equipe de Rostekova examinou a relação entre ter um gato ou cachorro e declínio cognitivo, durante um período de 18 anos, com adultos de 50 anos ou mais. Os resultados foram divulgados num artigo publicado no periódico Scientific Reports.

Por que não peixes e aves?

As vantagens de ter um pet para a saúde cognitiva foram associadas a gatos ou cachorros – os animais de estimação mais populares – mas não se repetem nos casos de outros pets. Rostekova tem algumas hipóteses sobre por que isso acontece.

“O tempo de vida curto de um peixe ou pássaro pode potencialmente limitar o nível de conexão emocional que alguém é capaz de desenvolver com o animal”, a cientista explica em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Além disso, o barulho de um pássaro durante a noite pode afetar a qualidade de som do dono, e esses problemas para dormir já foram associados a declínio cognitivo.

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Também é possível que a interação com cachorros e gatos, geralmente mais ativos e companheiros do que outros pets, promova uma estimulação cognitiva única. Animais que não demandam tanta participação e atenção, como é o caso de um peixe, não exercitam o cérebro da mesma forma.

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Essa não é a primeira pesquisa a relacionar ter um pet com benefícios cognitivos. Em 2022, pesquisadores mostraram que a interação com um cachorro pode aumentar a ativação do córtex pré-frontal do cérebro e fortalecer processos de atenção e emoção.

O aumento de atividade do córtex pré-frontal também aparece num estudo conduzido com gatos. Os cientistas relacionaram os resultados ao temperamento difícil de prever dos felinos.

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Nesse novo estudo, o diferencial está em perceber benefícios cognitivos diferentes de acordo com a espécie de animal. É um bom indício para pensar em saúde na terceira idade como algo que vai muito além de exames e hospitais. Agora, pesquisas futuras podem focar em experimentos específicos para entender como os gatos e cachorros, de formas bem diferentes, ajudam a retardar o envelhecimento.

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