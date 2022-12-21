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Saúde

App com exercícios de respiração pode ajudar quem sofre de estresse e ansiedade

O Lungy tem telas interativas e monitora a respiração do usuário. No futuro, espera-se que ele sirva também para pacientes de asma e Covid longa.

Por Luisa Costa 21 dez 2022, 16h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Foto de um celular mostrando uma das telas do aplicativo Lungy.
 (Lungy/Divulgação)
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Luke Hale é médico do National Health Service (NHS), o SUS do Reino Unido, mas também um designer que investe em novas tecnologias para tratar pacientes mundo afora. E o seu mais novo projeto é o aplicativo Lungy, que está disponível para download na App Store e conta com exercícios de respiração relaxantes e interativos.

A ideia de criar o app surgiu em 2020. Na época, Hale atendia pessoas que chegavam com Covid-19 no hospital e orientava que alguns pacientes fizessem exercícios respiratórios com um aparelho chamado espirômetro de incentivo, que mede o volume de ar inspirado e expirado pelos pulmões.

Aí veio um “momento eureka”. “Percebi que, muitas vezes, o espirômetro de incentivo ficava ao lado da cama, enquanto o paciente ficava no telefone”, explica o médico. “Eu imaginei que se o telefone pudesse responder à respiração de alguma forma, os exercícios poderiam ser mais divertidos e envolventes.”

Assim, a startup de tecnologia e design Pi-A, fundada por Hale em 2020, desenvolveu o Lungy. O aplicativo apresenta telas interativas e inspiradas na natureza que mudam de acordo com o toque e a respiração do usuário – identificada por meio da câmera e microfone do celular.

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Foto mostrando uma mulher de perfil expirando com o celular na mão e o aplicativo Lungy aberto.
As telas do aplicativo mudam de acordo com a inspiração e expiração do usuário. (Lungy/Divulgação)

Na tela do Lungy, você pode assoprar um dente de leão ou fazer uma nuvem colorida se movimentar de várias maneiras. Depois, o app apresenta dados sobre o fluxo e o volume de sua respiração. Também aparecem dicas para te ajudar a usar o aplicativo nas próximas vezes.

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Foto de um celular mostrando uma das telas do aplicativo Lungy.
Depois que o usuário faz o exercício, o aplicativo mostra dados sobre o fluxo e volume de respiração. (Lungy/Divulgação)

Joshelyn Torres foi uma das pessoas que testaram um protótipo do Lungy antes que ele estivesse disponível para dispositivos iOS. “Usando o modo de relaxamento [do aplicativo], os recursos visuais permitiram que eu me distraísse da falta de ar [que estava sentindo], mas ainda consegui me concentrar na respiração”, afirmou ao portal da University College London (Londres), instituição da qual Hale faz parte.

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Por enquanto, o objetivo do Lungy é exatamente este: ajudar as pessoas a realizarem exercícios de respiração que possam acalmá-las em situações de ansiedade e estresse. Mas a tecnologia não se limita à saúde mental. Ela também poderia servir como uma plataforma de monitoramento da respiração para pacientes com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e Covid longa.

É, pelo menos, o que acredita Hale. Por isso, ele planeja realizar, entre 2023 e 2024, um estudo clínico com um grupo de pacientes para verificar a eficácia da tecnologia – e só então lançar uma segunda versão do aplicativo, chamada Lungy Health, voltada a pessoas com doenças respiratórias. A ideia é que estes pacientes recebam dicas específicas sobre como melhorar a respiração e acompanhem seu progresso nos exercícios, para depois compartilharem com seus médicos.

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O Lungy está disponível apenas para iOS. Ainda não há previsão de uma versão para Android.

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