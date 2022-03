Astronautas sofrem de ‘anemia espacial’

A microgravidade do espaço faz com que os fluidos do corpo se redistribuam. Após 10 dias no espaço, o corpo perde 10% a 12% do volume sanguíneo – e destrói uma quantidade proporcional de hemácias, que carregam o oxigênio no sangue (e cuja falta causa anemia).

O processo se chama hemólise, e causa danos que persistem mesmo um ano depois que a pessoa voltou à Terra. Essa foi a conclusão de cientistas da Universidade de Ottawa (Canadá) após analisar amostras de sangue de 14 astronautas (1) que passaram em média seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional.

