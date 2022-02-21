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Saúde

Cientistas mudam tipo sanguíneo de pulmão para simulação de transplante

Pulmões de tipo sanguíneo A foram convertidos em órgãos de tipo sanguíneo O – um passo importante na criação de órgãos “universais” para transplantes.

Por Luisa Costa 21 fev 2022, 19h09 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Ilustração de pulmões humanos
 (yodiyim/Getty Images)
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Cientistas mudam tipo sanguíneo de pulmão para simulação de transplante Priorizar nos meus resultados Google

Em um projeto pioneiro realizado na University Health Network (Canadá), cientistas transformaram pulmões de doadores com tipo sanguíneo A em órgãos de tipo sanguíneo O. Os resultados foram publicados na revista Science Translational Medicine e são considerados um passo importante na criação de órgãos “universais” para transplantes.

Para que um transplante seja bem-sucedido (ou seja, o sistema imune do receptor não rejeite o órgão), é preciso que exista um match genético entre doador e receptor. À procura dessa compatibilidade, os cirurgiões observam o tipo sanguíneo de ambas as partes. 

A classificação mais importante para isso é o sistema ABO, que divide os tipos sanguíneos entre A, B, AB  e O. A diferença entre eles é a presença de proteínas específicas (antígenos A ou B) na superfície dos glóbulos vermelhos e de anticorpos anti-A ou anti-B no plasma sanguíneo.

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Quem tem sangue tipo A, por exemplo, carrega o antígeno A e possui anticorpos contra o antígeno B (anti-B). Com quem tem sangue tipo B, é o contrário (a pessoa possui antígenos tipo B e anticorpos anti-A). Já quem tem sangue tipo O não apresenta antígenos A nem B, mas possui anticorpos contra os dois.

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Pessoas do tipo sanguíneo O só podem receber sangue O. Em compensação, elas podem doar sangue para todo mundo sem problemas de compatibilidade – seu tipo sanguíneo é o chamado “doador universal”. Isso também vale, claro, para os transplantes. Por isso, alguns cientistas tentam criar órgãos “universais” tipo O.

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“Ter órgãos universais significa que podemos eliminar a barreira de correspondência de sangue e priorizar pacientes por urgência médica, salvando mais vidas e desperdiçando menos órgãos”, afirma Marcelo Cypel, autor do novo estudo, em comunicado.

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Em 2018, pesquisadores da Universidade da Columbia Britânica (Canadá) encontraram um par de enzimas intestinais que poderiam remover antígenos A e B dos glóbulos vermelhos, transformando qualquer tipo sanguíneo no tipo O – um passo importante para as tentativas de criação de “órgãos universais”.

Segundo Stephen Withers, responsável pela descoberta, os cientistas estudam o uso de enzimas para modificar o sangue desde 1982. Ele mesmo já tinha desenvolvido enzimas capazes de fazer isso. “No entanto, essas novas enzimas [descobertas em 2018] podem fazer o trabalho 30 vezes melhor.”

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Os pesquisadores do novo estudo resolveram testar essas enzimas em pulmões de tipo sanguíneo A – e que não eram considerados adequados para transplantes – em um sistema chamado EVLP (ex vivo lung perfusion).

As enzimas intestinais foram entregues aos órgãos através do sistema EVLP no laboratório, removendo os antígenos A e tornando-os
As enzimas intestinais foram entregues aos pulmões a partir do sistema EVLP em laboratório. (University Healthy Network/Divulgação)

Esse sistema bombeia nutrientes através dos órgãos e permite que sejam aquecidos à temperatura corporal antes de transplantes. No teste, a máquina foi usada para tratar os pulmões com as enzimas modificadoras de tipo sanguíneo.

Os cientistas relatam que, em oito pulmões tratados no EVLP, 97% dos antígenos do tipo A foram removidos em quatro horas sem alterações na saúde dos órgãos. Depois, em uma simulação de transplante incompatível, a equipe adicionou sangue com altas concentrações de anticorpos anti-A a três pulmões.

Os órgãos não apresentaram sinais de rejeição, o que significa que a conversão de tipo sanguíneo tinha sido bem-sucedida.

Dra. Aizhou Wang, primeira autora do estudo, demonstra em laboratório como as enzimas entram no sistema de Perfusão Pulmonar Ex Vivo (EVLP), tratando os órgãos para que se tornem 'universais'.
Os cientistas removeram os antígenos A dos pulmões, tornando-os “universais” para transplantes. (University Healthy Network/Divulgação)

Os resultados são considerados promissores, mas mais pesquisas são necessárias – e os órgãos universais ainda estão longe de se tornar uma realidade clínica. Para os pesquisadores do estudo, o próximo passo é testar o processo de conversão sanguínea em camundongos.

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Enzimas
PULMÃO
sangue
Transplante
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