Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Coronavírus: estudo registra primeiro caso de transmissão dentro do útero

Caso foi comprovado de forma inédita por pesquisadores da França. A boa notícia é que, aparentemente, a infecção não deve trazer danos aos bebês.

Por Guilherme Eler 15 jul 2020, 16h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Coronavírus: estudo francês aponta primeiro caso de transmissão intra-uterina
 (John Fedele/Getty Images)
Continua após publicidade
Coronavírus: estudo registra primeiro caso de transmissão dentro do útero Priorizar nos meus resultados Google

Após mais de seis meses de pandemia, a lista de questões em aberto sobre o novo coronavírus – e os efeitos da covid-19 – não dá sinais de que irá diminuir tão cedo. O quanto devemos nos preocupar com a possibilidade de contaminação por partículas suspensas no ar? Quem é infectado uma vez fica mesmo imune para sempre? É possível que uma gestante com covid-19 passe o vírus para o bebê?

Um estudo científico publicado na revista Nature Communications na última terça-feira (13), porém, trouxe novas evidências que podem ajudar a responder esta última pergunta. Médicos franceses relataram algo inédito: um bebê ainda no útero da mãe foi contaminado pelo novo coronavírus, via placenta. O caso, segundo o grupo, é um indício forte de que essa forma de contaminação é, sim, possível – e de que recém-nascidos que testaram positivo podem ter contraído o vírus da mãe, e não no hospital, como se especulava anteriormente.

Continua após a publicidade

A mãe citada no estudo, de 23 anos, foi internada em um hospital de Paris no dia 24 de março, aos oito meses de gestação, após apresentar febre alta e tosse constante. Seu teste deu positivo para o novo coronavírus, e ela passou a ser acompanhada de perto pela equipe do hospital. Exames feitos no fim de março mostraram que a frequência cardíaca do bebê estava oscilando, o que fez os médicos anteciparem o parto – realizado por cirurgia cesariana em uma sala isolada.

Continua após a publicidade

Na primeira hora de vida, foram coletadas amostras de nariz, faringe e reto da criança, que acusaram a presença do vírus. Exames de sangue e do fluido pulmonar, depois, também confirmaram o resultado positivo para Sars-CoV-2. O líquido amniótico, que envolve o feto durante a gestação, da mesma forma, tinha traços do vírus.

Siga

De acordo com os pesquisadores, o fato de a ciência ainda não ter outras provas consistentes de que a transmissão do vírus pode acontecer dentro do útero esbarra exatamente aí: no grande número de testes necessários para cravar o diagnóstico.

Continua após a publicidade

“É preciso coletar mostras do sangue da mãe, do sangue do recém-nascido, da placenta, do líquido amniótico, e é extremamente difícil reunir tudo isso no meio de uma pandemia”, explicou Daniele De Luca, chefe da divisão neonatal do hospital Antoine-Béclère, em Paris, que liderou o estudo, em entrevista ao Guardian. “Existem alguns casos suspeitos, mas eles ainda não foram confirmados porque ninguém teve a oportunidade de testar tudo isso”.

Continua após a publicidade

O bebê ficou, ao todo, 18 dias sob observação em UTI. Os médicos relataram que, no terceiro dia de vida, o recém-nascido se mostrou irritadiço, tinha problemas em se alimentar e começou a ter espasmos musculares. Segundo os médicos, imagens de ressonância magnética revelaram que a criança desenvolveu um tipo de lesão no cérebro. Acredita-se que ela tenha sido fruto de uma inflamação causada após o Sars-CoV-2 se espalhar pelo sangue da mãe e atravessar a placenta.

Continua após a publicidade

Assim como sua mãe, o bebê se recuperou normalmente, sem precisar passar um tratamento específico, e, hoje, aparenta estar saudável. Novos exames mostraram que o cérebro da criança, segundo de Luca, está “quase normal”. O autor afirma que, na maioria dos casos, a infecção não deve causar danos a recém-nascidos.

É consenso entre cientistas que a infecção pelo novo coronavírus ainda no útero se mostra algo raro: aparentemente, outras doenças causadas por vírus, como zika e rubéola, são muito mais transmissíveis durante a gestação. De qualquer maneira, os novos achados mostram a importância de novos estudos, que acompanhem de perto os desdobramentos e potenciais efeitos da doença para recém-nascidos e gestantes.

Publicidade
TAGS:
Bebês
Coronavírus
Covid-19
França
gestação
Gravidez
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).