Coronavírus: por que é tão difícil ficar sem tocar o rosto?

Nessa altura do campeonato, você já deve saber de cor e salteado quais sãos as medidas para prevenir o coronavírus: lavar bem as mãos, cobrar a boca ao tossir e espirrar, evitar contato com pessoas infectadas e, é claro, não tocar o rosto. O vírus entra no organismo por meio do nariz, boca e olhos. Evitar levar o vírus da mão para essas mucosas é uma das melhores medidas para não ficar doente.

Fácil falar. Ficar sem encostar no rosto é uma das recomendações mais difíceis de seguir. E esse não é um problema só entre a população “comum” – nem mesmo os especialistas e autoridades conseguem seguir o hábito à risca. Uma pesquisa feita em uma faculdade de medicina da Austrália verificou que os estudantes tocam o rosto, em média, 23 vezes durante uma aula de uma hora, ou uma vez a cada 2,5 minutos.

Mas por que é tão difícil ficar sem tocar no rosto? A prática parece contraintuitiva. Se o simples fato de tocar o rosto transmite milhares de germes para dentro do corpo, a seleção natural não deveria ter excluído esse hábito?

Não necessariamente. Na verdade, todos os animais mexem no rosto, seja com a pata ou esfregando a cara no chão ou em uma árvore. Os seres humanos são um dos poucos animais que possuem as mãos livres para essa atividade. Obviamente, não dá pra um quadrúpede desenvolver o mesmo hábito.

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Para nós, as mãos são uma ferramenta para higienizar o rosto, seja para tirar remela do olho ou caquinha do nariz. Os roedores fazem a mesma coisa – é só pesquisar um vídeo fofinho de um esquilo limpando o rosto para perceber. A diferença é que, para eles, passar a mão pelo rosto também é uma tática que melhora o olfato.

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Esse não é o nosso caso, mas talvez tocar o rosto ajude com outras necessidades humanas. Nós sabemos que os humanos começam a tocar o rosto quando ainda estão dentro do útero. Estudos mostram que os fetos levam suas mãos às bochechas e olhos quando suas mães gestantes estão estressadas.

O estresse também está relacionado ao hábito de tocar o rosto em adultos. Uma pesquisa feita na Alemanha submeteu voluntários a um teste de memória enquanto eles ouviam barulhos ensurdecedores, o que, você provavelmente já adivinhou, fazia eles esfregarem a própria cara com muito mais frequência. Os pesquisadores supõem que encostar no rosto pode servir como um alívio emocional em situações estressantes.

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Por mais instintivo que seja, existem maneiras de diminuir o hábito. Uma empresa de tecnologia americana desenvolveu uma pulseira digital que te lembra de não ficar tocando o rosto. Mas não precisa ir tão longe assim. Programar um alarme no celular já ajuda a fixar a ideia na cabeça.

É pouco provável que você consiga abandonar totalmente o hábito de tocar o rosto, mas pelo menos dá pra diminuí-lo. O importante é perceber por quê você está tocando o rosto. É para apoiar a cabeça? Tente uma outra posição. É só porque está entediado? Tente ocupar as mãos com outra atividade. E já que colocar as mãos no rosto é quase inevitável, garanta que elas estejam sempre bem limpinhas com sabão ou álcool em gel.