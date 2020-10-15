Covid-19 pode causar perda de audição repentina em casos raros
Cientistas estão desvendando mais uma manifestação rara da doença: danos aos ouvidos – desde zumbidos e até a perda total da audição.
Novos estudos descobriram que, em casos raros, a Covid-19 pode causar perda total ou parcial de audição em pacientes infectados, o que adiciona mais um sintoma a longa lista de possíveis complicações da doença.
Em um artigo publicado na revista BMJ Cases Report, cientistas da University College London (UCL) relatam o caso de um homem de 45 anos, portador de asma, que precisou ser hospitalizado na UTI após manifestações severas da Covid. Ele foi tratado com ventilação mecânica, o antiviral redemsivir, corticoides para combater a inflamação dos pulmões e se recuperou.
Uma semana após deixar a unidade de cuidados intensivos, porém, o homem passou a ouvir um zumbido constante em seu ouvido esquerdo, seguido pela perda total da audição desse lado. A equipe de médicos analisou o caso e constatou que nenhum dos remédios prescritos durante sua internação teria causado um efeito colateral do tipo, e exames preliminares não encontraram problemas em seu canal auditivo ou no seu tímpano. Além disso, o paciente nunca teve problemas de audição antes desse episódio.
Investigações mais aprofundadas também descartaram a possibilidade do homem ter alguma doença autoimune que causa a perda de audição. Ele testou negativo para infecção por HIV e por Influenza, o vírus da gripe – doenças que estão ligadas à perda repentina de audição na literatura médica.
A equipe descobriu que o quadro do paciente era de surdez neurossensorial, que é causada quando o ouvido interno ou o nervo que o liga ao cérebro está danificado ou inflamado. Com esse diagnóstico, o homem foi tratado com corticoides – remédios que combatem inflamação ao diminuir a atividade do sistema imunológico de nosso corpo. Com esse tratamento, o paciente voltou a ouvir parcialmente no ouvido afetado.