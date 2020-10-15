Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Covid-19 pode causar perda de audição repentina em casos raros

Cientistas estão desvendando mais uma manifestação rara da doença: danos aos ouvidos – desde zumbidos e até a perda total da audição.

Por Bruno Carbinatto 15 out 2020, 20h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
sinestesia: a condição que mistura os sentidos
 (Tara Moore/Getty Images)
Continua após publicidade
Covid-19 pode causar perda de audição repentina em casos raros Priorizar nos meus resultados Google

Novos estudos descobriram que, em casos raros, a Covid-19 pode causar perda total ou parcial de audição em pacientes infectados, o que adiciona mais um sintoma a longa lista de possíveis complicações da doença.

Em um artigo publicado na revista BMJ Cases Report, cientistas da University College London (UCL) relatam o caso de um homem de 45 anos, portador de asma, que precisou ser hospitalizado na UTI após manifestações severas da Covid. Ele foi tratado com ventilação mecânica, o antiviral redemsivir, corticoides para combater a inflamação dos pulmões e se recuperou.

Uma semana após deixar a unidade de cuidados intensivos, porém, o homem passou a ouvir um zumbido constante em seu ouvido esquerdo, seguido pela perda total da audição desse lado. A equipe de médicos analisou o caso e constatou que nenhum dos remédios prescritos durante sua internação teria causado um efeito colateral do tipo, e exames preliminares não encontraram problemas em seu canal auditivo ou no seu tímpano. Além disso, o paciente nunca teve problemas de audição antes desse episódio.

Investigações mais aprofundadas também descartaram a possibilidade do homem ter alguma doença autoimune que causa a perda de audição. Ele testou negativo para infecção por HIV e por Influenza, o vírus da gripe – doenças que estão ligadas à perda repentina de audição na literatura médica.

Siga
Continua após a publicidade

A equipe descobriu que o quadro do paciente era de surdez neurossensorial, que é causada quando o ouvido interno ou o nervo que o liga ao cérebro está danificado ou inflamado. Com esse diagnóstico, o homem foi tratado com corticoides – remédios que combatem inflamação ao diminuir a atividade do sistema imunológico de nosso corpo. Com esse tratamento, o paciente voltou a ouvir parcialmente no ouvido afetado.

Esse foi o primeiro caso bem documentado de perda de audição ligada à Covid-19 no Reino Unido, mas outros já foram identificados em alguns países, como  Tailândia, Alemanha e Turquia.  Uma revisão sistemática de evidências liderada pelo professor de audiologia Kevin Munro concluiu, porém, que a maioria das pesquisas publicadas até então sobre a perda de audição relacionada à doença eram limitadas ou insuficientes.
A mesma equipe, então, decidiu fazer seu próprio estudo. Os cientistas descobriram que, de 121 pacientes admitidos em um hospital britânico, 16 disseram ter algum tipo de alteração na audição até dois meses depois da detecção do coronavírus, incluindo um zumbido constante.
Continua após a publicidade
A associação entre Covid-19 com danos auditivos não é exatamente uma grande surpresa. Primeiro porque, sendo uma doença nova, estamos cada vez mais descobrindo manifestações atípicas do vírus, que já se mostrou capaz de infectar diversos órgãos e causar sintomas que vão muito além dos respiratórios. E também porque outras infecções virais já foram identificadas como responsáveis por perda repentina da audição, incluindo até mesmo os vírus da gripe e da herpes.
Contudo, ainda não se sabe como a Covid pode afetar a audição. É possível que o próprio vírus esteja infectando células da região e causando danos, ou que a inflamação resultante seja por conta do sistema imunológico do paciente, que, ao tentar combater o vírus, ataca também tecidos saudáveis pelo corpo e causa danos “por acidente”.
Os autores do estudo do homem britânico escrevem que “dada a presença disseminada do vírus na população, é importante investigar a questão mais a fundo. Médicos devem questionar os pacientes que estão em terapia intensiva sobre a perda auditiva e encaminhá-los para tratamento urgente se necessário”.

 

 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).