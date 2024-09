Crianças nascidas na pandemia têm resposta imune diferente ao SARS-CoV-2

Um novo estudo mostrou que crianças com menos de cinco anos, nascidas depois do início da pandemia de Covid-19, têm uma reação diferente ao vírus SARS-CoV-2 em comparação a adultos e crianças que nasceram antes de 2020.

O estudo, realizado por cientistas franceses, foi publicado no periódico Science Translational Medicine. As crianças com menos de cinco anos apresentaram uma resposta imune menor das células de defesa CD4+ T em comparação aos adultos com covid-19 moderada. O linfócito T, categoria que protege o corpo contra infecções de microrganismos dentro das células, ajuda na produção de anticorpos e ativa os fagócitos (células que comem partículas estranhas) para acabar com os invasores.

O sistema imunológico dos pequenos ainda deve passar por muitas transformações até reagir e se adaptar às ameaças como o de um adulto.

Sistemas diferentes

A pesquisa estudou o sistema imune adaptativo, ou adquirido. Ele representa a imunidade gerada e acumulada durante a vida. Depois de reconhecer um invasor, o sistema cria uma memória imunológica – que vai ser útil numa futura reinfecção, quando o corpo já vai poder produzir sua resposta defensiva de forma rápida.

O exemplo clássico disso é a vacinação. Antígenos (substâncias que provocam reações do sistema imunológico) atenuados entram na corrente sanguínea de alguém. Eles não infectam o indivíduo, mas podem virar memória imunológica. Na próxima vez que esse antígeno aparecer, o corpo já saberá produzir anticorpos rápido para combater o invasor.

Na pesquisa, 89 pessoas tiveram seu sistema imune adaptativo estudado. Meninos e meninas com menos de cinco anos, crianças mais velhas e adultos foram analisados por onze meses – antes, durante e depois de uma infecção por covid-19. Os casos da doença variavam de moderados a severos.

Depois da infecção, as crianças mais jovens apresentaram células de memória diferentes em comparação ao sistema imunológico de adultos. Elas também tinham menos células B reativas ao vírus, que são as responsáveis pela produção de anticorpos.

A pandemia de covid-19 foi um momento oportuno para estudos como esse, que comparam as respostas do sistema imune adaptativo em diferentes idades. Antes da emergência mundial, ninguém tinha memória imunológica específica para o SARS-CoV-2, então deu para estudar todo mundo partindo do mesmo ponto.

