Dentes do bebê revelam sofrimento da mãe

Quando a gestante tem depressão ou ansiedade, isso deixa marcas físicas nos dentes do bebê, cujo esmalte apresenta linhas mais espessas. Se a mãe não tiver esses problemas, e sua gravidez for tranquila, essas marcações surgem mais finas.

Foi o que concluíram cientistas da Universidade Harvard (1), que analisaram dentes caninos de leite coletados de 70 crianças entre 5 e 7 anos de idade. As marcas nos dentes, que se chamam “linhas neonatais”, já haviam sido associadas a partos tumultuados ou prematuros, que são altamente estressantes para o bebê – mas é a primeira vez que um estudo relaciona o fenômeno a sintomas psicológicos da mãe.

