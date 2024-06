Dieta pode afetar esperma e impactar saúde dos filhos, diz estudo

Um novo estudo indicou que o esperma masculino pode sofrer modificações dependendo da dieta do indivíduo, e que essas alterações podem se traduzir em mudanças na saúde dos filhos desses homens. No entanto, os resultados se baseiam principalmente em experimentos com camundongos e ainda precisam ser melhor estudados.

A pesquisa foi liderada por cientistas alemães e publicada na revista científica Nature. A equipe ofereceu uma dieta rica em gorduras por duas semanas para os camundongos machos e observou o que acontecia com eles – e com suas crias.

Os cientistas notaram que, entre os camundongos alimentados com a dieta gordurosa, houve mudanças nas mitocôndrias dos seus espermatozoides, a organela que garante que a célula tenha energia. Nas cobaias testadas, havia um maior nível de pedaços de RNA conhecidos como tRNA. Essas moléculas fazem parte do processo de transcrição do DNA celular, ou seja, no processo em que a célula produz proteínas a partir do livro de receitas que é o genoma.

Já se sabia anteriormente que as moléculas de tRNA podiam causar alterações epigenéticas em camundongos. Epigenética é o processo que regula a ativação e desativação de genes, colocando “etiquetas” nas partes do DNA que serão ou não lidas pela célula. Ou seja, podem causar mudanças concretas sem alterar de fato a sequência de letrinhas nas células (quem faz isso são as mutações).

No novo estudo, os cientistas concluíram que a dieta gordurosa está ligada a um maior nível desses tRNA, o que, por sua vez, leva a mais efeitos epigenéticos. Analisando os filhozinhos dos camundongos alimentados com essa rotina nada saudável, perceberam que eles tinham maiores níveis de problemas metabólicos do que o grupo controle, como intolerância à glicose.

Por fim, os autores do estudo analisaram uma base de dados de humanos, contendo informações de mais de 3,4 mil pessoas, e mostraram que filhos de pais que tinham um IMC considerado alto no ato da concepção também apresentavam mais problemas de saúde em vida. Isso indica que o mecanismo epigenético da dieta dos pais também pode afetar os humanos; no entanto, ainda é necessário mais pesquisas para entender como (e se realmente) isso acontece na nossa espécie.

