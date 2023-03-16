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Saúde

Dormir menos de seis horas diminui resposta à vacinação

Redução da imunidade para influenza e hepatite é comparável ao declínio dos anticorpos para Covid após dois meses de aplicação da vacina. 

Por Alexandre Carvalho 16 mar 2023, 16h37 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Foto de um homem de costas sentado na cama.
 (Sean Justice/Getty Images)
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Dormir menos de seis horas diminui resposta à vacinação Priorizar nos meus resultados Google

Já se sabia que a resposta imune das pessoas à vacinação varia de acordo com a idade, o sexo biológico e as condições de saúde de uma forma geral. Agora, um estudo do Instituto Nacional Francês de Saúde e Medicina encontrou fortes evidências de que dormir menos de seis horas regularmente reduz essa imunidade em homens – o efeito é mais variável nas mulheres, provavelmente por causa da flutuação dos níveis de hormônios sexuais. “Sabemos por estudos de imunologia que esses hormônios influenciam o sistema imunológico delas”, disse a neurocientista Karine Spiegel, uma das autoras do trabalho. 

Os pesquisadores revisaram e combinaram os resultados de sete estudos que envolveram a vacinação de pessoas contra influenza e hepatite A e B, ambas doenças causadas por vírus. E compararam as respostas de anticorpos de indivíduos que dormiam de sete a nove horas por noite (o período recomendado para adultos saudáveis) com as daqueles que dormiam menos de seis horas.

Descobriram, então, uma frequente diminuição da resposta imune em homens de 18 a 60 anos – adultos mais velhos tiveram um impacto imunológico menor. A pesquisa revelou que essa redução da imunidade é comparável ao declínio dos anticorpos para Covid após dois meses de aplicação da vacina da Pfizer. 

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“Um bom sono não apenas amplifica, mas também pode estender a duração da proteção das vacinas”, disse a autora sênior do estudo, Eve Van Cauter, professora emérita da Universidade de Chicago.

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O objetivo dos pesquisadores é que essa pesquisa possa permitir que as pessoas sejam mais disciplinadas com suas horas de sono, principalmente antes de uma vacinação, de modo a não perder resposta imune. “Quando você vê a variabilidade na proteção fornecida pelas vacinas de Covid, pessoas que têm condições preexistentes estão menos protegidas, homens estão menos protegidos que mulheres e pessoas obesas estão menos do que aquelas que não têm obesidade”, disse Van Cauter. “Todos esses são fatores sobre os quais um indivíduo não tem controle [mesmo a obesidade pode ser difícil], mas você pode dormir mais cedo.”

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