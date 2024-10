No início desta semana, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) informou que um surto da bactéria E. coli no país está ligado diretamente ao hambúrguer “Quarteirão” do McDonald ‘s. Casos foram reportados em 10 estados americanos diferentes; uma pessoa morreu e no mínimo 49 pessoas ficaram doentes após ingerir o alimento. Mas o que é essa doença e como preveni-la?

E. coli, cujo nome completo é especificamente Escherichia coli, é uma bactéria encontrada naturalmente no intestino de pessoas saudáveis. O grande problema é que existem vários tipos de E. coli – a que temos conosco geralmente são inofensivas, mas algumas variantes são problemáticas. No caso das bactérias encontradas nos hambúrgueres do Mc Donald’s americano, a cepa era a E. coli O157:H7, um tipo específico que está ligado a infecções intestinais, ou gastroenterite.

Essa cepa libera toxinas que danificam as paredes do intestino, o que pode causar diarreia com sangue. Alguns casos registrados apresentam também infecções no trato urinário e em outras partes do corpo. Uma das causas da gastroenterite inclui o consumo de alimentos contaminados, como carnes mal cozidas ou vegetais que entraram em contato com a bactéria durante sua colheita.

Normalmente os sintomas começam a se manifestar em um espaço de dois a cinco dias depois que os alimentos contaminados foram consumidos e podem durar até oito dias.

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas da doença incluem cólicas abdominais, enjoos e vômitos, desidratação, febre, diarreia com ou sem sangue, fadiga e náusea. Além disso, o Johns Hopkins Medicine, centro de saúde reconhecido nos EUA, diz que cerca de 8% dos casos levam síndrome hemolítico-urêmica (SHU), doença que causa trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática e lesão renal aguda – que pode levar a falha dos rins e morte.

Continua após a publicidade

A prevenção basicamente consiste em evitar alimentos mal cozidos e crus. E vale também tomar cuidado com outras fontes clássicas de intoxicações alimentares: fugir de leites não pasteurizados, comidas não lavadas, manter as mãos higienizadas e não beber água de piscinas, lagos e lagoas.

Diagnóstico e tratamento

A E. coli é diagnosticada através de exames de sangue, urina ou fezes. Diferente de outras doenças bacterianas, não são recomendados antibióticos para combater a cepa O157:H7. Isso porque esses medicamentos, na verdade, podem aumentar o risco de SHU, a síndrome que sobrecarrega e danifica os rins. Remédios antidiarreicos também não são recomendados e normalmente a solução é beber muita água pelos 10 dias seguintes após diagnóstico.

Em casos extremos, as vítimas da doença são internadas e para que a hidratação seja mais intensa, é feita por meio da recepção do soro fisiológico por via intravenosa.

Autoridades de saúde do CDC afirmam que o contágio provavelmente veio das cebolas em rodelas, mas ainda não excluíram a possibilidade de que as carnes dos Quarteirões também estavam contaminadas. Por enquanto, o McDonald ‘s parou de usar ambos os ingredientes nos 12 estados que foram afetados.

Continua após a publicidade

“Os hambúrgueres ‘Quarteirão’ não estarão disponíveis temporariamente em alguns estados, até que o McDonald’s faça algumas mudanças no fornecimento”, esclareceu a agência em comunicado.

A carne dos outros hambúrgueres e as cebolas em cubos foram aprovadas para continuar com o uso normal pela agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), a “Anvisa” americana.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.