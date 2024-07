Bactéria da boca pode ajudar a “derreter” alguns tipos de câncer

Fusobacterium é um gênero de bactérias anaeróbicas (não precisam de oxigênio para crescer) que pode causar várias doenças, como a inflamação da área ao redor dos dentes conhecida como periodontite. Mas, para além de seus perigos para a saúde bucal, esse tipo de bactéria pode, provavelmente, ser usada para matar alguns tipos de câncer.

É o que sugerem cientistas britânicos do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e do King’s College de Londres. Segundo eles, as chamadas fusobactérias seriam capazes de “derreter” certos tumores.

Os resultados preliminares da pesquisa foram publicados no jornal britânico The Guardian no último sábado (27). Pessoas com câncer na cabeça e no pescoço que tinham essa bactéria nos tumores tiveram resultados muito melhores do que aqueles que não tinham. Agora, os cientistas estão tentando entender os mecanismos biológicos por trás desse achado.

Resultado inesperado

Em culturas celulares controladas, os cientistas descobriram que as fusobactérias em pequenas quantidades são capazes de matar o câncer rapidamente. As observações mostrando a correlação entre a bactéria e a destruição do tumor já foram compartilhadas, mas o estudo científico ainda não está pronto para publicação porque os pesquisadores ainda estão estudando para entender como isso acontece.

Miguel Reis Ferreira, o principal autor do estudo, explicou que o que eles descobriram é que as bactérias basicamente “derretem as células de câncer da cabeça e do pescoço”, como ele afirmou para o Guardian. Havia uma redução de 70 a 99% no número de células cancerosas viáveis após a infecção com fusobactérias.

Além dos experimentos no laboratório, eles analisaram os dados de 155 pacientes com câncer de pescoço e de cabeça, com base nos dados do Atlas do Genoma do Câncer, uma base de dados para catalogar as alterações genômicas que são responsáveis pela formação de um câncer.

Os pacientes que apresentavam as bactérias em seus cânceres tinham mais chance de sobrevivência do que aqueles que não as apresentavam. O risco de morte era reduzido em 65% quando havia a presença de fusobactérias.

A descoberta foi uma surpresa para a comunidade científica, porque as últimas notícias envolvendo fusobactérias e câncer eram bem mais negativas. Organismos do gênero Fusobacterium, quando encontrados no intestino, têm um papel importante no desenvolvimento e na progressão do câncer colorretal. Os cientistas ainda não sabem se, nesse caso, as bactérias causam o tumor ou se elas só florescem por causa dele.

A esperança dos pesquisadores é que essas bactérias sejam uma nova possibilidade para tratar câncer na cabeça e no pescoço, ajudando a desenvolver novos fármacos.

