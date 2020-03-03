Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Este site mostra como os principais vírus do mundo se espalham

A plataforma Nextstrain reúne sequenciamentos genéticos para rastrear os vírus da dengue, zika ou o novo coronavírus, por exemplo.

Por Bruno Carbinatto 3 mar 2020, 20h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
SI_mapa_mundi_corona_virus
 (Nextstrain/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Este site mostra como os principais vírus do mundo se espalham Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto o novo coronavírus se espalha rapidamente pelo planeta, pesquisadores de todo o mundo correm contra o tempo para sequenciar os genomas das diferentes linhagens do SARS-cov-2 – incluindo no Brasil, onde uma equipe publicou as análises da versão nacional do vírus em apenas 48 horas. Entender o código genético de um vírus é importante porque ajuda na busca pelas tão desejadas vacinas, e também para detectar mutações que eventualmente surjam.

Mas essas mutações também têm uma utilidade muito importante: elas permitem que tracemos a rota do vírus pelo mundo. Funciona assim: depois que um novo vírus surge entre humanos, ele começa a se espalhar e se mutar, formando “sub-grupos” do mesmo vírus. Quanto mais diferenças um representante do vírus tem de outro, mais distantes eles estão na árvore genealógica. Se forem parecidos, provavelmente surgiram no mesmo local – e assim sabemos de onde as infecções vêm.

No caso do vírus brasileiro, por exemplo, os pesquisadores encontraram um código genético muito parecido com o do coronavírus sequenciado na Alemanha, confirmando sua origem europeia (o paciente brasileiro foi infectado na Itália). Mas os genomas dos coronavírus dos dois pacientes brasileiros são diferentes, como provou este novo estudo.

Continua após a publicidade

É com essa premissa que a plataforma NextStrain funciona. Criado por jovens cientistas americanos, o site reúne uma grande base de dados de sequenciamentos genéticos de vários vírus, como os causadores da gripe, dengue, zika, ebola e o da COVID-19, atualizados em tempo real. Os estudos permitem identificar quais estirpes são mais próximas umas das outras, representadas em árvores genealógicas. E os dados são traduzidos geograficamente, mostrando como os vírus se espalham pelo mundo.

Siga
Continua após a publicidade

O objetivo é ajudar epidemiologistas, agentes de saúde e pesquisadores a entender melhor como as epidemias se espalham – e como contê-las. Não à toa, a plataforma recebeu, em 2017, o prêmio Open Science, que financia e apoia as melhores iniciativas científicas abertas e sem fins lucrativos dos Estados Unidos.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
doença
doenças
epidemia
Epidemias
Vírus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).