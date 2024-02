Estudo explica a lentidão dos antidepressivos

Quando alguém toma um antidepressivo, ele cai na corrente sanguínea e logo penetra no cérebro, onde age de forma relativamente rápida: um ou dois dias após ingerir o primeiro comprimido, o remédio já está bloqueando a recaptação de certos neurotransmissores (principalmente a serotonina), elevando a quantidade deles no cérebro.

Só que a melhora da depressão demora muito mais: os medicamentos levam até dois meses para começar a funcionar. Por quê? Isso sempre foi um enigma. Mas, agora, um estudo da Universidade de Copenhague encontrou a possível explicação(1).

Os cientistas recrutaram 32 voluntários, que começaram a tomar um antidepressivo (escitalopram) ou placebo. Eles tiveram os cérebros escaneados duas vezes: logo antes do teste, e após um mês tomando os comprimidos.

O teste mostrou que, com o passar das semanas, o remédio ia aumentando a quantidade de sinapses (conexões) entre os neurônios – e é isso, não só o aumento da serotonina, que combate a depressão.

Fonte 1. Effects of escitalopram on synaptic density in the healthy human brain: a randomized controlled trial. G Knudsen e outros, 2023.

