Exercício aumenta a oxigenação do cérebro

Pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, descobriram (1) que o cérebro dos ratos manifesta um fenômeno curioso: ele tem “bolsões hipóxicos”, áreas cerebrais que recebem menos oxigênio. Essas lacunas se formam naturalmente, mudam frequentemente de lugar e podem durar de segundos a minutos.

É uma consequência do funcionamento normal do cérebro, que precisa administrar o O2 disponível no sangue. Porém, quando o animal faz exercício físico, os bolsões ficam em média 52% menores – provando que a atividade cardiovascular aumenta a oxigenação do cérebro.

Os cientistas constataram isso observando o fluxo sanguíneo dentro do órgão, que vai se modificando naturalmente quando os ratos estão em repouso ou se exercitando.

Os pesquisadores acreditam que o cérebro humano também apresente os bolsões hipóxicos – e a existência deles possa explicar por que pessoas sedentárias apresentam maior risco de demência na terceira idade.

