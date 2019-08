Garoto indiano descobre que tem 526 dentes na boca

A evolução humana fez o homem passar por diferentes dietas – e, pouco a pouco, isso resultou em mudanças na mandíbula, gengivas e dentes. A troca de sementes duras, tubérculos crus e carne mal assada por alimentos processados, moles e com mais açúcar diminuiu, por exemplo, o tamanho dos sisos, deixando-os praticamente sem utilidade. Hoje, eles trazem mais problemas que vantagens.

Mas, enquanto muita gente sofre para poder extrair esses 4 dentes “extras”, há quem esteja em uma situação bem pior: um garoto indiano de sete anos descobriu que tinha 526 dentes dentro de sua mandíbula.

Parece exagero, mas era exatamente isso: enquanto uma pessoa normal possui 32 dentes (28 plenamente funcionais, descontando os 4 sisos), ele tinha mais de 16 vezes essa quantidade. Óbvio, isso não era normal – e nem é comum de acontecer.

Na verdade, desde os 3 anos o garoto chamado Ravindranath sofria com incômodos no maxilar. Naquela época, seus pais até chegaram a levá-lo no hospital, mas os médicos disseram que era normal, coisa de quem estava desenvolvendo os dentes.

No mês passado, o menino já com 7 anos foi internado no hospital privado Saveetha Dental College, em Chennai, sul da Índia, com um enorme inchaço no maxilar. Seus pais temiam que fosse algum tipo de câncer. E até era um tumor, mas um simples e benigno chamado odontoma.

Para chegar a esse diagnóstico, os médicos fizeram o padrão: radiografaram todo o maxilar de Ravindranath. Quando examinaram a imagem, veio a surpresa: eles detectaram um saco (o tal do odontoma), embutido em sua mandíbula, cheio de “pontinhos” – que eram, nada mais nada menos, que “dentes anormais”.

Os odontomas são “tumores odontogênicos” localizado-se nas mandíbulas e caracterizados por seu crescimento lento e comportamento não agressivo. Geralmente eles são assintomáticos e detectadas por exames de rotina – eles se formam normalmente de resto de esmalte e dentina, que crescem de forma desordenada e podem se acumular.

Após a cirurgia para a extração desse tumor, que pesava 200 gramas (!!!), os médicos precisaram de cerca de um mês para examinar individualmente todo o conteúdo do odontoma antes que pudessem confirmar suas descobertas.

Agora, veio a confirmação: sim, dentro do odontoma haviam mais de 500 genuínos dentes, com coroa, esmalte e até raiz. Eles variavam de 0,1 milímetros a 15 milímetros. Segundo os médicos, este é o primeiro caso documentado no mundo em que em um indivíduo foi encontrado com tantos dentes minúsculos ao mesmo tempo.

Hoje, Ravindranath está se recuperando bem – finalmente, com apenas 21 dentes na boca.