Você sabia: seus dentes podem envelhecer mais rápido do que o corpo?

o estresse causa nervosismo – que reduz o fluxo salivar. A saliva é uma aliada natural do esmalte do dente, mas quando em menor quantidade, deixa de cumprir seu papel remineralizador, deixando o dente vulnerável. Além disso, para manter o ritmo, muitas vezes consumimos café e bebidas energéticas ao longo do dia, que são ácidas para os dentes.

Busca por uma vida mais saudável:

muitos alimentos que são saudáveis para o corpo, são ácidos para o esmalte do dente: beber água com limão, chá verde e bebidas detox. Além disso, a pressão nos dentes que fazemos durante exercícios físicos e novos hábitos alimentares, como comer de três em três horas e jejum intermitente impactam na saúde dos dentes. O consumo de suplementos e bebidas isotônicas, que repõem os minerais do corpo após esforço físico intenso, também acabam contribuindo para a perda de minerais do dente.