Má alimentação pode desregular o controle de apetite no cérebro

Comer bem não é só uma questão de autocontrole. A ingestão crônica de junk food pode causar alterações anatômicas no cérebro – e afetar um mecanismo que dosa a sensação de fome, fazendo com que o indivíduo perca a capacidade de parar de comer. Pelo menos em ratos.

Cientistas da Pennsylvania State University colocaram grupos de ratos numa dieta rica em calorias e gordura durante 1, 3, 5 ou 14 dias (também houve um grupo de controle, que recebeu alimentação normal). Em seguida, todos foram sacrificados e submetidos a autópsia, que revelou o seguinte.

A partir do terceiro dia de má alimentação, os astrócitos (um tipo de célula cerebral) do complexo dorsal vagal, uma conexão direta entre o cérebro e o intestino, vão ficando mais fracos (1).

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Nos ratos que passaram duas semanas comendo muita gordura, eles já estavam bem comprometidos, a ponto de o animal perder o controle da própria alimentação.

Então os cientistas pegaram outros ratos e “desligaram” os astrócitos daquela mesma região cerebral – para reproduzir o efeito da gordura. Deu a mesma coisa: quanto mais fracos os astrócitos, mais dificuldade o animal tinha em parar de comer.

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Fonte 1. Brainstem astrocytes control homeostatic regulation of caloric intake. KN Browning e outros, 2023.