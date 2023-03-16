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Saúde

Má alimentação pode desregular o controle de apetite no cérebro

Estudo em ratos mostra que dieta rica em gorduras afeta o mecanismo neurológico ligado à sensação de fome

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2023, 13h34 | Atualizado em 16 mar 2023, 13h37
Colagem com um cérebro, intestino, e um pedaço de pizza.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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Má alimentação pode desregular o controle de apetite no cérebro Priorizar nos meus resultados Google

Comer bem não é só uma questão de autocontrole. A ingestão crônica de junk food pode causar alterações anatômicas no cérebro – e afetar um mecanismo que dosa a sensação de fome, fazendo com que o indivíduo perca a capacidade de parar de comer. Pelo menos em ratos.

Cientistas da Pennsylvania State University colocaram grupos de ratos numa dieta rica em calorias e gordura durante 1, 3, 5 ou 14 dias (também houve um grupo de controle, que recebeu alimentação normal). Em seguida, todos foram sacrificados e submetidos a autópsia, que revelou o seguinte.

A partir do terceiro dia de má alimentação, os astrócitos (um tipo de célula cerebral) do complexo dorsal vagal, uma conexão direta entre o cérebro e o intestino, vão ficando mais fracos (1).

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Nos ratos que passaram duas semanas comendo muita gordura, eles já estavam bem comprometidos, a ponto de o animal perder o controle da própria alimentação.

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Então os cientistas pegaram outros ratos e “desligaram” os astrócitos daquela mesma região cerebral – para reproduzir o efeito da gordura. Deu a mesma coisa: quanto mais fracos os astrócitos, mais dificuldade o animal tinha em parar de comer.

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Fonte 1. Brainstem astrocytes control homeostatic regulation of caloric intake. KN Browning e outros, 2023.

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TAGS:
Alimentação
cérebro
dieta
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