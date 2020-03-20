Gráfico: a quantidade de leitos hospitalares ao redor do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece qual seria a proporção ideal de vagas hospitalares. A média no planeta, de qualquer forma, é de 3,2 leitos para cada mil habitantes (contando UTIs e instalações normais).

3,2, aliás, é justamente a densidade de leitos na Itália para cada mil pessoas, contra 1,95 no Brasil. Eles têm 60% mais leitos do que o Brasil em relação ao número de habitantes, e ainda assim sistema de saúde italiano entrou em colapso após a ascensão brutal da Covid-19. O Japão, campeão mundial, conta com seis vezes mais do que a gente.

O número do Brasil, vale dizer, diminuiu 12,6% em dez anos. Caiu de 2,23, em 2010, para 1,95 em 2019.

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Essa proporção deve aumentar sensivelmente em 2020, seja aqui,seja no restante do mundo. Veja os números mais recentes no gráfico abaixo (você pode clicar na imagem para ampliá-la):

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Fontes: Relatório Cenário dos Hospitais no Brasil – 2019 – da Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e Confederação Nacional de Saúde (CNS) – e OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).