Gráfico: a quantidade de leitos hospitalares ao redor do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece qual seria a proporção ideal de vagas hospitalares. A média no planeta, de qualquer forma, é de 3,2 leitos para cada mil habitantes.

A Itália tem 60% mais leitos de hospital para cada mil habitantes do que o Brasil, e mesmo assim sofre com o coronavírus. O Japão, campeão mundial, conta com seis vezes mais do que a gente.

O número do Brasil, vale dizer, diminuiu 12,6% em dez anos. Caiu de 2,23, em 2010, para 1,95. Veja todos os números no gráfico abaixo (você pode clicar na imagem para ampliá-la):