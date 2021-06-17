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Saúde

Injeção semanal de insulina é eficaz contra diabetes

Nova versão do hormônio, que dispensa as aplicações diárias, passou em dois testes clínicos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2021, 09h21
Ilustração de um funil com 7 seringas dentro e, embaixo, uma única seringa.
 (Bia Daga/Superinteressante)
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A nova insulina, que se chama Icodec e foi desenvolvida pelo laboratório Novo Nordisk, foi avaliada em dois estudos (1) separados, que duraram cinco meses e avaliaram 350 voluntários de sete países (todos portadores de diabetes tipo 2 não controlada). Nos dois testes, o desfecho foi o mesmo: ao final do estudo, as pessoas que haviam recebido a injeção semanal de insulina estavam com a diabetes tão bem controlada quanto as demais, tratadas com injeções diárias de insulina comum (Glargina).

A incidência de efeitos colaterais também foi similar nos dois grupos – o principal é a hipoglicemia, que é rara (e se manifesta quando a insulina reduz demais o nível de glicose no sangue). Ao ser injetada, a Icodec se conecta à albumina, uma proteína presente no sangue. Essa conexão é temporária: a insulina vai se soltando da albumina aos poucos nos dias seguintes, entrando em ação gradativamente para reduzir e estabilizar o nível de glicose no sangue. Dessa forma, cada injeção age por uma semana.

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Ambos os testes, coordenados pela Universidade do Texas, são de fase 2. A Icodec ainda terá de passar pela fase 3, que avalia segurança e eficácia num número maior de pessoas, antes de chegar ao mercado.

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Fontes A Randomized, Open-Label Comparison of Once-Weekly Insulin Icodec Titration Strategies Versus Once-Daily Insulin Glargine U100. I Lingvay e outros, 2021. Switching to Once-Weekly Insulin Icodec Versus Once-Daily Insulin Glargine U100 in Type 2 Diabetes. H Bajaj e outros, 2021.

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