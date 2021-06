Injeção semanal de insulina é eficaz contra diabetes

A nova insulina, que se chama Icodec e foi desenvolvida pelo laboratório Novo Nordisk, foi avaliada em dois estudos (1) separados, que duraram cinco meses e avaliaram 350 voluntários de sete países (todos portadores de diabetes tipo 2 não controlada). Nos dois testes, o desfecho foi o mesmo: ao final do estudo, as pessoas que haviam recebido a injeção semanal de insulina estavam com a diabetes tão bem controlada quanto as demais, tratadas com injeções diárias de insulina comum (Glargina).

A incidência de efeitos colaterais também foi similar nos dois grupos – o principal é a hipoglicemia, que é rara (e se manifesta quando a insulina reduz demais o nível de glicose no sangue). Ao ser injetada, a Icodec se conecta à albumina, uma proteína presente no sangue. Essa conexão é temporária: a insulina vai se soltando da albumina aos poucos nos dias seguintes, entrando em ação gradativamente para reduzir e estabilizar o nível de glicose no sangue. Dessa forma, cada injeção age por uma semana.

Ambos os testes, coordenados pela Universidade do Texas, são de fase 2. A Icodec ainda terá de passar pela fase 3, que avalia segurança e eficácia num número maior de pessoas, antes de chegar ao mercado.

