“Junk food” deixa bactérias do corpo com fome

Quando comemos alimentos industrializados, o corpo os digere de uma maneira diferente – e absorve uma parte maior das calorias contidas neles. Essa é a conclusão de um estudo feito pela Universidade do Arizona (1).

Na primeira fase, os voluntários comiam salgadinhos, bolachas, carnes processadas, sucos artificiais e outras coisas pouco saudáveis (a ideia era reproduzir a dieta do americano médio). Já na segunda etapa, o cardápio passou a privilegiar feijões, lentilhas e outros grãos integrais.

Em ambas as fases, as pessoas consumiram exatamente a mesma quantidade de calorias por dia (2.000), e níveis similares de carboidratos, proteínas e gorduras (o cardápio foi cuidadosamente calibrado para isso).

Resultado: quando os voluntários estavam se alimentando de junk food, o corpo absorvia mais calorias (o que foi calculado medindo a quantidade residual de energia nas fezes).

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Isso acontece porque esses alimentos têm moléculas fáceis de quebrar, e a energia deles é absorvida rápido, ainda no começo do intestino. Já os alimentos integrais são ricos em fibras, difíceis de decompor.

Por isso, só são digeridos no fim do intestino – onde há mais bactérias, que “roubam” para si parte das calorias (no estudo, em média 116 kcal por dia).

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Fonte 1. Host-diet-gut microbiome interactions influence human energy balance: a randomized clinical trial. S Smith e outros, 2023.