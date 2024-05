Manual: como escovar os dentes bem de verdade

1. A escova

Escolha uma com cerdas macias e retas. A cabeça não precisa ser grande. Após usá-la, seque-a com um pedaço de papel e guarde em um lugar com pouca umidade, para evitar a proliferação de bactérias. Use capinhas protetoras de plástico e troque de escova quando as cerdas começarem a abrir, ou após ficar doente.

2. A pasta

Opte pelas com flúor, que reduzem as chances de cárie. E não exagere: um volume equivalente a uma ervilha é o suficiente para uma escovação. Tome cuidado com pastas branqueadoras, pois algumas são muito abrasivas. Se usadas em excesso, podem comprometer o esmalte dos dentes – e não há como repô-lo.

3. O fio dental

Ele é tão importante quanto a escovação e deve ser usado todos os dias. O fio precisa abraçar o dente e penetrar naquele espaço entre ele e a gengiva. Faça movimento de vaivém na horizontal. Se sangrar, é sinal de inflamação (e você deve procurar um especialista). Sem miséria: separe algo entre 30 e 40 cm de fio e vá usando partes limpas para cada vão.

4. Não é força, é jeito

Escove três vezes por dia, de forma suave. Forçar não melhora a limpeza, gasta as cerdas e pode machucar. Posicione a escova em um ângulo de 45 graus na margem entre o dente e a gengiva (para que você também possa limpá-la) e faça movimentos circulares. Por fim, escove a sua língua. Gaste ao menos dois minutos em cada escovação.

Para saber mais

-Determine uma ordem fixa: primeiro os dentes do fundo na arcada de cima, depois os da frente, e assim por diante. Assim, você não esquece nenhum dente.

-Raspadores são boas opções para chegar ao fundo da língua, pois dão menos ânsia que a escova. Enxaguantes bucais são complementos e podem ajudar em casos específicos.

Continua após a publicidade

-Ingeriu álcool ou bebidas ácidas? Faça um bochecho com água e aguarde 30 min para a saliva reequilibrar o pH bucal. Escovar antes disso pode prejudicar o esmalte.

-Há um sem-fim de técnicas e produtos para a higiene bucal (como um passador de fio para quem usa aparelho, por exemplo). Combine a tática ideal com seu dentista.

Fontes: Elaine Escobar, membro da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP); Nídia Castro, professora de odontologia da Faculdade Albert Einstein.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram