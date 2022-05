Medicamento pode reverter a surdez

O remédio tem o nome provisório de FX-322 e está sendo desenvolvido pela Frequency Therapeutics, uma spin-off do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). O medicamento é injetado no ouvido interno e regenera as células da cóclea – elas parecem “cabelinhos” minúsculos, e são responsáveis por transformar as ondas sonoras em sinais elétricos enviados ao cérebro.

Cada pessoa nasce com 15 mil dessas células. Mas infecções auditivas, síndromes genéticas e exposição a sons altos ou barulho constante podem matá-las, levando à perda progressiva da audição.

Relacionadas Ciência Terapia genética consegue reverter surdez em ratos



O FX-322 reverte isso, pois transforma as chamadas células progenitoras, que já existem naturalmente na cóclea, em células auditivas maduras. Ele foi testado em 200 pessoas, que tiveram recuperação da audição – em alguns casos, a melhoria ocorreu logo após a primeira aplicação, e o efeito durou quase dois anos.

A droga está entrando na Fase 2 de testes clínicos, a penúltima antes de chegar ao mercado.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram