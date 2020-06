Médicos usam ultrassom portátil para acelerar diagnóstico de covid-19

Em meio à pandemia do novo coronavírus, centros de saúde ao redor do mundo estão tendo que se adaptar para atender um grande número de pacientes, pois a doença piora rapidamente e é altamente infecciosa. Nesse cenário, surge um novo aliado: o aparelho de ultrassom portátil.

Essa ferramenta não foi desenvolvida agora, mas costumava ficar guardada nos consultórios. Seu funcionamento é simples: basta conectá-la a um celular ou tablet, com um aplicativo especial instalado, e a imagem aparece direto na tela. Os exames diagnósticos da covid-19 podem levar mais de um dia para sair, mas com o ultrassom portátil é possível olhar imediatamente o pulmão do paciente e saber se está prejudicado ou não. É mais fácil e rápido do que mandar vários pacientes para exames de tomografia. Também é mais barato: cada ultrassom portátil custa o equivalente a US$ 2 mil, muito menos do que os tomógrafos – que chegam a superar a marca de US$ 2 milhões.

Além de ser relativamente fácil de operar, o aparelho também ganha pontos no quesito higiene. Isso porque, com ele, a consulta completa pode ser feita em uma sala só, sem que o paciente ande pelo hospital correndo risco de espalhar o vírus (nas salas de tomografia, é necessário higienizar as macas e cobri-las a cada novo paciente, limpando também todo o equipamento). O aparelho portátil pode ser envolvido em plásticos que serão imediatamente descartados após o uso, o que também contribui para o ganho de tempo.

O médico, ao realizar o ultrassom, observa a membrana que envolve o pulmão (pleura). Se na imagem aparecerem linhas horizontais equidistantes (as chamadas “linhas A”), significa que está tudo certo com o órgão. Mas, se houver acúmulo de fluido no pulmão, aparecem linhas verticais dispersas (“linhas B”). O ultrassom portátil não substitui outros métodos de diagnóstico, mas serve como uma ferramenta extra para o combate à doença.

Nos Estados Unidos, a rede hospitalar Atrium Health está implantando o uso desse equipamento contra a covid-19. A empresa comprou mais de 60 aparelhos para usar em seus centros de saúde. Para os profissionais que tenham interesse em aprender mais sobre o uso do ultrassom portátil no diagnóstico da covid-19, a empresa de educação a distância iTeachU está oferecendo um curso gratuito sobre esse tipo de aparelho em sua plataforma. Basta acessar este link.