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Tecnologia

App do Google indica distância mínima para reduzir risco de contágio pelo coronavírus

Ele se chama Sodar e promete ajudar a manter o distanciamento social nas ruas, algo essencial para conter a pandemia de Sars-CoV-2. Veja como usar.

Por Carolina Fioratti 3 jun 2020, 14h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Ferramenta do Google indica distância segura para evitar contágio por coronavírus
 (Google/Divulgação)
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App do Google indica distância mínima para reduzir risco de contágio pelo coronavírus Priorizar nos meus resultados Google

Há quatro anos, era lançado o Pokémon Go, jogo que fez todos começarem a andar olhando para suas telas. Mas agora, em meio a pandemia do novo coronavírus, outro aplicativo de realidade aumentada pode ganhar a atenção do público. 

Trata-se do Sodar, a nova ferramenta do Google que busca auxiliar as pessoas a manterem o distanciamento social. Ao acessar o app, basta apontar o seu smartphone para o chão que a calibragem é feita automaticamente; e logo você estará envolvido em um círculo com raio de dois metros – que é a distância mínima recomendada, pelas autoridades de saúde, para reduzir o risco de contaminação pelo Sars-CoV-2.  

O aplicativo foi anunciado pelo perfil Experiments with Google no Twitter. Não é preciso fazer download do Sodar para usá-lo, basta acessar este link usando o Google Chrome no seu smartphone. 

https://twitter.com/ExpWithGoogle/status/1266039294222831617?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266039294222831617&ref_url=https%3A%2F%2Fgizmodo.uol.com.br%2F%3Fp%3D354828

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Por enquanto, o Sodar só funciona em dispositivos Android e compatíveis com o ARCore (software do Google que permite a criação de apps com realidade aumentada). Ainda não há versão para iOS. 

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A ferramenta é uma boa pedida para a época, já que aos poucos, diversos países estão reabrindo seus comércios, fábricas, escolas e estabelecimentos no geral. O Sodar pode ser útil em filas de mercados, farmácias, padarias e até mesmo nos pontos de espera dos transportes públicos. 

Mas fique esperto ao utilizar o Sodar: para aumentar a precisão, o celular deve ficar próximo do corpo do usuário e apontado para o chão. Vale lembrar que o aplicativo não tem tantas ferramentas, então, ele não vai avisar se a barreira estiver sendo ultrapassada: isso fica por conta do usuário.

A distância recomendada pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos é de, no mínimo, 1,8 metro. Além disso, é indicado que saiam de casa apenas aqueles que não tem outra opção e que façam uso de máscaras. A higienização das mãos com água, sabão e álcool gel também é fator crucial para evitar o contágio pelo vírus. 

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