Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Pesquisa indica que 45% dos casos de Covid-19 podem ser assintomáticos

E essa não é uma boa notícia. Indica que precisamos de testes em massa – justamente o que o Brasil não faz.

Por Carolina Fioratti 15 jun 2020, 20h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
Pesquisa indica que cerca de 45% dos casos de covid-19 são assintomáticos
 (Jasni Ulak/EyeEm/Getty Images)
Continua após publicidade
Pesquisa indica que 45% dos casos de Covid-19 podem ser assintomáticos Priorizar nos meus resultados Google

Que algumas pessoas desenvolvem sintomas da Covid-19 e outras não, não é novidade. O problema é ter uma ideia exata da proporção. Um levantamento recente feito pelo Instituto de Pesquisa Scripps, nos EUA, sugere que essa faixa esteja entre 40% e 45% dos infectados.  

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores utilizaram dados de estudos que já haviam sido publicados. As principais fontes foram os sites de publicações científicas PubMed, bioRxiv e medRxiv. Em alguns casos, a proporção de assintomáticos era brutal.

Em alguns presídios dos EUA, por exemplo, todos os detentos foram testados (para garantir o isolamento dos portadores do vírus, e não transformar a penitenciária num necrotério). Numa amostra de três mil detentos, de quatro estados americanos diferentes, 96% não apresentaram tosse, febre, nada – natural, de certa forma, já que a média de idade num presídio é invariavelmente baixa.  Mas, claro, estamos falando num presídio. No cruzeiro Diamond Princess, que também funcionou como um microcosmo no qual toda uma “população” foi testada, “só” metade dos 712 infectados não apresentou sintomas – a amostragem ali, afinal, tinha uma média etária bem maior.

Continua após a publicidade

Como os números do Diamond Princess balizaram as estatísticas iniciais da Covid, os números do novo estudo são até tímidos. Mas, ainda assim, mostram que os assintomáticos formam um contingente razoável dos infectados. Sim, a taxa de transmissão deles é rara, como afirmou a OMS. Mas você, caso seja infectado, só vai saber se foi um assintomático completo quando o vírus tiver sumido do seu corpo. Se você está com o coronavírus hoje e só vai ter febre amanhã, você é um mero “pré-sintomático” – ou seja: pode, sim, estar transmitindo a doença sem saber.

Siga

Mais: se você acha que pegar a doença de forma assintomática é totalmente seguro, está enganado. Mesmo sem tosse ou febre, algumas pessoas sem sintomas mostraram complicações significativas nos pulmões em exames de imagem. No próprio Diamond Princess, 41 assintomáticos apresentaram algum comprometimento no órgão, ao menos na época dos exames.  

Continua após a publicidade

Bom, uma proporção de 40% a 45% de assintomáticos, caso essa seja mesmo uma aproximação melhor da realidade, ainda é algo preocupante. Mostra que a testagem em massa e o rastreamento de casos é fundamental. Quem sabe que carrega o vírus, afinal, tende a se isolar melhor. E, se não tender, as autoridades ao menos vão ter uma noção melhor sobre quanta gente está infectada – e saber quais medidas tomar (lockdown, quarentena flexibilizada, uma mera recomendação de distanciamento, ou nada, como acontece hoje na Nova Zelândia, onde o governo considera o coronavírus erradicado e até os eventos esportivos com público voltaram).

Não é o que acontece no Brasil, claro. Aqui praticamente só testamos os casos graves, o que arruina qualquer estimativa sobre o número real de infectados. Como disse Daniel Lahr, professor do Instituto de Biociências da USP, ao G1: “O Brasil está testando brutalmente menos do que deveria. Na melhor das hipóteses, 20 vezes menos do que é considerado adequado”.

Continua após a publicidade

O ideal para a OMS é que sejam feitos entre 10 e 30 testes para cada caso confirmado da doença, mas de acordo com a plataforma Our World in Data, em 20 de abril, o Brasil estava fazendo 2,27 testes para cada novo infectado – essa é última data disponível lá sobre o número de testes no País. No mesmo dia de abril, Portugal estava na faixa dos 20 testes por confirmação e a Itália marcava 15. Depois, a testagem nesses países ainda aumentou consideravelmente. Portugal chegou a registrar em meados de maio 80 testes por caso confirmado. Na Itália, em junho, a marca estava em 212.

 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Quarentena
sintomas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).