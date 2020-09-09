Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Pesquisadores explicam porque Covid-19 é mais letal em pessoas com obesidade

A revista "Science" traz uma série de estudos que indicam os motivos dessa condição apresentar riscos até mesmo aos pacientes jovens.

Por Carolina Fioratti 9 set 2020, 19h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
Estudo explica porque covid-19 é mais letal em pessoas com obesidade, mesmo jovens
 (flubydust/Getty Images)
Continua após publicidade
Pesquisadores explicam porque Covid-19 é mais letal em pessoas com obesidade Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de a Covid-19 ser uma doença nova, há alguns pontos sobre ela que já sabemos de cor de tanto ouvir nos noticiários. Os grupos de risco, por exemplo, encaixam-se aí: idosos, diabéticos e pessoas com doenças pré existentes no coração e pulmão. Pessoas com obesidade também entram nessa lista, independente de serem jovens ou não. A análise de uma série de estudos feita pela revista Science ajuda a entender o porquê disso. 

Uma pesquisa publicada em agosto na Obesity Reviews mostra que pessoas com obesidade que foram infectadas pelo coronavírus tinham 113% mais chances de ir ao hospital, eram 74% mais propensas a acabarem na UTI e 48% mais suscetíveis à morrer devido à doença. A análise foi baseada em uma série de estudos revisados por pares que, somados, apresentavam dados de 399 mil pacientes.

As pessoas consideradas obesas são aquelas que possuem o índice de massa corporal (IMC) superior a 30, sendo considerado pessoas com sobrepeso aquelas com IMC entre 25 e 30. Um estudo feito nos Estados Unidos por pesquisadores da empresa Genentech mostrou que, de 17 mil pacientes hospitalizados por Covid-19, 29% estavam com sobrepeso e 48% eram obesos. Os cientistas supõem que o impacto estrondoso da pandemia no país – o primeiro em número de casos e mortes – pode ter relação com a saúde dos americanos, já que 40% da população adulta é considerada obesa.  

Continua após a publicidade

Mas por que o coronavírus pode ser mais letal neste grupo? Para começar, há um problema mecânico: a gordura no abdômen pressiona o diafragma e faz com que o músculo localizado abaixo da cavidade torácica se choque com os pulmões, prejudicando a circulação de ar. Dessa forma, o volume pulmonar fica reduzido, colapsando as vias aéreas e prejudicando a oxigenação do sangue. O Sars-CoV-2 é um vírus que ataca o pulmão, então basta juntar os fatos para ter o estrago. 

Siga
Continua após a publicidade

Além disso, estudos anteriores já haviam indicado que a Covid-19 estava formando coágulos de sangue em vários órgãos dos pacientes. As pessoas obesas são pré dispostas a formar mais coágulos, sendo assim mais suscetíveis à complicações. A coagulação do sangue pode causar desde trombose até Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Continua após a publicidade

Pessoas obesas também têm a imunidade prejudicada. Catherine Anderson, cientista nutricional da Fairfield University (EUA), explica que “estamos perdendo tecido imunológico em troca de tecido adiposo, tornando o sistema imunológico menos eficaz em proteger o corpo de patógenos ou responder a uma vacina”. 

Os pesquisadores alertam, inclusive, para a necessidade de inclusão de pessoas com obesidade nos ensaios clínicos de vacinas e medicamentos. O tratamento indicado para este grupo talvez não seja o mesmo que o sugerido aos pacientes considerados saudáveis. Os anticoagulantes, por exemplo, podem ter que ser oferecidos em maiores doses, assim como pode acontecer com o imunizante. 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
doença
Obesidade
risco
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).