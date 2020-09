Pesquisadores explicam porque Covid-19 é mais letal em pessoas com obesidade

Apesar de a Covid-19 ser uma doença nova, há alguns pontos sobre ela que já sabemos de cor de tanto ouvir nos noticiários. Os grupos de risco, por exemplo, encaixam-se aí: idosos, diabéticos e pessoas com doenças pré existentes no coração e pulmão. Pessoas com obesidade também entram nessa lista, independente de serem jovens ou não. A análise de uma série de estudos feita pela revista Science ajuda a entender o porquê disso.

Uma pesquisa publicada em agosto na Obesity Reviews mostra que pessoas com obesidade que foram infectadas pelo coronavírus tinham 113% mais chances de ir ao hospital, eram 74% mais propensas a acabarem na UTI e 48% mais suscetíveis à morrer devido à doença. A análise foi baseada em uma série de estudos revisados por pares que, somados, apresentavam dados de 399 mil pacientes.

As pessoas consideradas obesas são aquelas que possuem o índice de massa corporal (IMC) superior a 30, sendo considerado pessoas com sobrepeso aquelas com IMC entre 25 e 30. Um estudo feito nos Estados Unidos por pesquisadores da empresa Genentech mostrou que, de 17 mil pacientes hospitalizados por Covid-19, 29% estavam com sobrepeso e 48% eram obesos. Os cientistas supõem que o impacto estrondoso da pandemia no país – o primeiro em número de casos e mortes – pode ter relação com a saúde dos americanos, já que 40% da população adulta é considerada obesa.

Mas por que o coronavírus pode ser mais letal neste grupo? Para começar, há um problema mecânico: a gordura no abdômen pressiona o diafragma e faz com que o músculo localizado abaixo da cavidade torácica se choque com os pulmões, prejudicando a circulação de ar. Dessa forma, o volume pulmonar fica reduzido, colapsando as vias aéreas e prejudicando a oxigenação do sangue. O Sars-CoV-2 é um vírus que ataca o pulmão, então basta juntar os fatos para ter o estrago.

Além disso, estudos anteriores já haviam indicado que a Covid-19 estava formando coágulos de sangue em vários órgãos dos pacientes. As pessoas obesas são pré dispostas a formar mais coágulos, sendo assim mais suscetíveis à complicações. A coagulação do sangue pode causar desde trombose até Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Pessoas obesas também têm a imunidade prejudicada. Catherine Anderson, cientista nutricional da Fairfield University (EUA), explica que “estamos perdendo tecido imunológico em troca de tecido adiposo, tornando o sistema imunológico menos eficaz em proteger o corpo de patógenos ou responder a uma vacina”.

Os pesquisadores alertam, inclusive, para a necessidade de inclusão de pessoas com obesidade nos ensaios clínicos de vacinas e medicamentos. O tratamento indicado para este grupo talvez não seja o mesmo que o sugerido aos pacientes considerados saudáveis. Os anticoagulantes, por exemplo, podem ter que ser oferecidos em maiores doses, assim como pode acontecer com o imunizante.