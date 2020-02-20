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Podcast Terapia #6: Sono: por que nunca dormimos tão mal

Cada vez mais gente tem dificuldade para dormir - e busca uma solução nos remédios. Isso é seguro? E o que está por trás da epidemia de insônia?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 fev 2020, 12h23 | Atualizado em 27 mar 2023, 16h40
6_sono e insonia
 (Lucas Jatobá/Superinteressante)
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Podcast Terapia #6: Sono: por que nunca dormimos tão mal Priorizar nos meus resultados Google

A gente nunca dormiu tão mal – nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos, em média, do que na década de 1990: são só 6h30 por noite, em média. Mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia – muitos dormem só 4 horas por noite.

Por essas, as vendas de remédios pra dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o zolpidem, cresceu 560% na última década – e hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais, como ansiedade e depressão, e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor? Descubra as respostas nesta conversa com o psiquiatra Alexandre Valverde. 

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