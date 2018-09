Por que dormir mal deixa a gente com olheiras?

Por incrível que pareça, não é que a região debaixo dos olhos ficou anormalmente roxa. Ela é assim mesmo. Sua pele é que costuma esconder isso no dia a dia.

A falta de sono deixa as pessoas pálidas. Durante o repouso, o organismo deveria evitar isso, já que seus hormônios deveriam entrar em equilíbrio e manter tudo funcionando direitinho – inclusive, garantindo uma pele coradinha.

O problema é que quando você dorme mal, esse ciclo de renovação não é completo. Resultado: a produção de melatonina é prejudicada, o que causa palidez.

Como a região debaixo dos olhos tem a pele muito fina e é bastante vascularizada, se você está pálido a circulação de sangue ali fica mais visível. Daí as manchas escuras.

Mas olheiras também podem ser sintomas de problemas mais graves: a falta de ferro no sangue, por exemplo, provoca palidez no rosto. Enquanto você disfarça a área escura com maquiagem, pode estar desenvolvendo anemia.

Alergias, asmas e problemas no fígado – tudo isso entra para a lista de causas da palidez. Já no caso de quem consome cigarro, bebidas alcoólicas e café, olheiras podem ser um sinal de que a pessoa está abusando.