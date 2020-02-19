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Saúde

Primeiro “caixa eletrônico” de opióides é lançado em Vancouver

A máquina vende analgésicos controlados, e é uma tentativa de diminuir as mortes por overdose no Canadá

Por Maria Clara Rossini 19 fev 2020, 18h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
SI_MySafe_machine
 (MySafe project/Reprodução)
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Imagine usar uma máquina de vendas que, ao invés de vender refrigerantes e salgadinhos, oferece drogas. É assim que funciona o MySafe, a primeira máquina automática de opióides lançada no Canadá. Mas calma, isso não significa que a população vai poder usar drogas a vontade. É justamente o contrário: ele faz parte de um projeto para tentar reduzir as mortes por overdose.

O usuário não pode simplesmente chegar e pegar o item, como em uma vending machine comum. O funcionamento da máquina é mais parecido com o de um caixa eletrônico. Ela usa biometria da palma da mão para identificar o dependente químico e liberar a quantidade prescrita do opióide. Veja o procedimento no vídeo abaixo:

Não é preciso pagar pela dose. O medicamento está incluso no Pharmacare, parte do sistema público de saúde canadense que cobre fármacos. O “caixa” trabalha com comprimidos de hidromorfona, uma droga usada para o alívio de dores fortes. Ela pode servir como uma alternativa à heroína adquirida nas ruas. Como outros opióides, ela pode causar dependência e levar à overdose se não for administrada corretamente. Foi o que aconteceu com o cantor Prince, em 2016. Ele sofreu overdose após uso indevido de medicamentos contendo fentanil.

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“Eu acho que, eticamente, nós precisamos oferecer uma opção mais segura. Ao invés de comprar fentanil de procedência desconhecida em um beco, nós podemos oferecer medicamentos farmacêuticos para as pessoas” disse o professor Mark Tyndall ao Guardian. Ele leciona epidemiologia na Universidade da Colúmbia Britânica, em Vancouver, e criou o projeto para tentar diminuir os números de overdose na cidade – em 2019, foram 395 mortes. 

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O Canadá foi um dos pioneiros na política de redução de danos. Em 2003, Vancouver foi a primeira cidade da América do Norte a instalar uma área de injeção supervisionada, onde os dependentes podem fazer uso de drogas com o acompanhamento de profissionais médicos. 

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O número de pessoas cadastradas para o uso da máquina MySafe ainda é pequeno. Por enquanto, apenas 14 pessoas usam o serviço. Ele funciona das oito da manhã até oito da noite, mas a expectativa é que, após a fase inicial, esteja aberto durante 24 horas e se expanda para outras cidades do país.

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TAGS:
Drogas
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